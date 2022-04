Horror en Corrientes: encerró a una joven de 18 años durante una «prueba laboral» y la abusó sexualmente.

En una chipacería de Corrientes, ubicada en Ruta 5 a unos 400 metros de la rotonda de la Virgen de Itatí, una joven de 18 años fue abusada sexualmente durante una jornada laboral «de prueba». El encargado del lugar, la encerró durante dos horas y la abusó.

«E. Romero, encargado del lugar, le dijo que iba a estar a prueba ese día para ver su desenvolvimiento. Cuando se disponían a cerrar, el tipo la llamó para que lleve los elementos para limpiar a una piecita que está detrás. Ella entró y él cerró con llave la puerta. Comenzó a hablarle, y ella se paralizó del miedo», contó la hermana de la mujer que sufrió el hecho a Diario Época, de la capital correntina. Fue allí que el hombre la abusó e intentó violarla.

Situación que pudo impedir gracias a que convenció a su agresor que debía irse porque la esperaban afuera.

Esa noche la joven no contó nada, aunque al día siguiente entre lágrimas contó lo que tuvo que vivir. Su padre y sus hermanos se dirigieron al local de Romero ayer a la mañana, para pedirle explicaciones. Casi lo linchan antes de que llegue la Policía y detuviera al degenerado, informó Época. Romero fue arrestado y alojado en la comisaría 22 del barrio Ponce.

«Me tocó hasta donde no pudo. Me pegó. Me hizo hacer cosas que no quería. Yo sólo fui a buscar trabajo. Me encerró en el local. Me mandó a lavar lo que ocupamos, y me hizo pasar un infierno. Pensé en callarme, en que quede todo así. Pero gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que están en las buenas y en las malas», escribió la víctima en su red social.

La denuncia fue formulada en la División Delitos contra la integridad sexual. Tras hacerse público el caso, la familia de la víctima recibió varios testimonios de otras jovencitas que habían padecido lo mismo a manos de Romero.

