REIVINDICACIÓN HISTÓRICA PARA EXCOMBATIENTES: CAPITANICH ANUNCIÓ LA EQUIPARACIÓN DE LA PENSIÓN PROVINCIAL A LA NACIONAL

En el acto central por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra, el gobernador anunció el aumento progresivo de la pensión hasta su equiparación con la nacional, un cupo especial para los paquetes de viviendas y precios diferenciales en los servicios públicos. Además ratificó la continuidad de las obras de los centros de Veteranos en toda la provincia y de la agenda de malvinización para garantizar la memoria y conciencia colectiva de Soberanía. El gobernador Jorge Capitanich encabezó, este sábado en Las Breñas junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el acto central por el 2 de Abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra en Malvinas al cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico. Allí anunció la equiparación de la pensión provincial que perciben los excombatientes con la nacional, un cupo especial en los paquetes de viviendas y precios diferenciales en los servicios públicos para las familias de excombatientes. “Es una contribución del Estado para honrar la memoria y garantizar la sostenibilidad de sus familias”, expresó. Del multitudinario acto participaron el intendente Víctor Machuca, funcionarias y funcionarios del gabinete provincial, diputadas y diputados nacionales y provinciales, intendentes de la región, autoridades del Ejército Argentino, de la Policía del Chaco y demás fuerzas de seguridad, veteranos y excombatientes de Malvinas y sus familiares, además de familiares de caídos en el conflicto bélico. Capitanich celebró la convocatoria popular al acto. “Cuando la comunidad participa masivamente de un acto de conmemoración y reivindicación significa que hay conciencia popular y colectiva, este encuentro nos permite hermanarnos en un justo reconocimiento a nuestros héroes, quienes fueron capaces de empuñar las armas en defensa de un territorio, y con 18 años defender una tierra que nos pertenece por historia y por legado”, expresó. Por ello el Estado provincial dispuso, desde el 1 de abril, un aumento progresivo del monto de la pensión provincial que perciben los excombatientes, hasta su equiparación con la pensión nacional, equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Además, los excombatientes y sus familias no pagarán impuestos municipales, peajes ni estacionamiento y tendrán los servicios públicos y las cuotas de viviendas bonificadas. También garantizó un cupo para excombatientes en cada paquete de viviendas que entregará el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), que se sumarán a las 525 que ya entregadas. En la oportunidad el gobernador aseguró la continuidad de las obras en los centros de Veteranos de Guerra en toda la provincia. Son 12 los que ya están finalizados, cuatros en proceso de ejecución para su refacción y ampliación y tres más por ejecutarse. “Son espacios públicos de reivindicación, formación y conciencia colectiva en las comunidades, es imprescindible garantizar la conciencia colectiva del pueblo y promover la fijación efectiva de la devolución porque las riquezas que explotan los usurpadores son de Argentina”, remarcó. En ese sentido señaló que en forma conjunta con el Ejército Argentino se promueve un espacio adecuado para la mejor atención y destacó el trabajo coordinado con las organizaciones de excombatientes. “Promueven una agenda de malvinización que significa reivindicar la memoria histórica y el compromiso en virtud de la conciencia colectiva del pueblo para seguir desarrollando políticas de reivindicación”, sostuvo y recordó que hubo 60 chaqueños caídos en el conflicto bélico. Por último el gobernador recordó que el 3 de enero de 1833 Malvinas fue un territorio usurpado por el colonialismo británico y Argentina debe reivindicar, por la vía pacífica, su soberanía. “Es una vergüenza que en el mundo moderno existan colonias, la humanidad hoy reclama paz y no guerra y apego al derecho internacional que reconoce el principio de integridad territorial, Malvinas por derecho de posesión corresponde ineludiblemente a la Argentina, nos asiste el derecho histórico y queda claro que fue una usurpación”, concluyó. Gran convocatoria y reivindicación Machuca agradeció la gran convocatoria y particularmente al gobernador por autorizar el primer acto central post pandemia en Las Breñas, en el marco del centenario de la ciudad; además celebró que se esté construyendo uno de los 19 centros de veteranos en la localidad. “Es un acto de amor y reconocimiento a nuestros veteranos y nuestros caídos de Malvinas después de 40 años de aquella valiente defensa de nuestra soberanía”, consideró. “Estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos juntos en la construcción de la paz y tenemos que seguir defendiendo la soberanía ante los organismos internacionales para recuperar nuestras tierras”, expresó. Gracias al acompañamiento El veterano de Malvinas Jorge González agradeció a quienes participaron del evento y aseguró que el reconocimiento hace que los excombatientes se sientan parte activa de la sociedad. “Tuvimos que madurar en una guerra, algunos que no pudieron soportarlo, otros seguimos gracias al apoyo familiar y la sociedad que nos brindó su apoyo”, aseguró. En ese sentido pidió al pueblo argentino y a los gobernantes que nos los abandonen y solicitó que, a través de la diplomacia se insista con el derecho de soberanía. “Es nuestro anhelo poder ver flamear la bandera Argentina en ese bendito suelo, hoy Malvinas nos une, espero que esa frase no quede en el olvido, porque la generación de veteranos se van achicando rápido y no queremos que con nuestra extinciones se termine la causa”, señaló González.