A 40 años de Malvinas  Sáenz Peña homenajeó a los Veteranos y Caídos de guerra

Al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, en la mañana del sábado 2 de abril, el intendente Bruno Cipolini encabezó el acto en homenaje a los Veteranos y Caídos de la ciudad.

El acto tuvo lugar en la plaza Juan B. Justo y contó con la participación de los integrantes de las agrupaciones de ex combatientes: Centro Ex Combatientes y Malvinas Argentinas. Además de familiares de los Veteranos y Caídos.

El homenaje, cargado de emotividad, incluyó la entrega de medallas para los veteranos y placas que fueron entregadas a los familiares de los soldados caídos: Eduardo Gómez, Genaro Pavón y Humberto Miño.

Del homenaje participaron también el presidente del Concejo Deliberante Pedro Egea; autoridades de las fuerzas de seguridad; Concejales y funcionarios del Ejecutivo, y se contó con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música Fortunato Felcher.

El señor Mario Guillen, ex combatiente, fue el encargado de referirse en nombre de los ex Combatientes y durante su alocución agradeció al Intendente por el acompañamiento constante del Municipio. Además, remarcó las deudas pendientes que aún tienen tanto el gobierno provincial como el nacional con respecto a políticas sanitarias para los sobrevivientes del conflicto bélico de 1982.

El presidente del Concejo, Pedro Egea, al hacer uso de la palabra, pidió a los Ex Combatientes y a los familiares de caídos a seguir trabajando para mantener en la memoria de los saenzpeñenses el recuerdo de los cientos de jóvenes argentinos que dejaron sus familias, que vivieron el dolor y la angustia, pero que lucharon con valentía por estas tierras, por nuestra libertad y por nuestra soberanía.

“Ellos siguen inspirando a las nuevas generaciones por su espíritu de entrega y solidaridad, valores tan necesarios en los tiempos que corren. Su sacrificio jamás será olvidado bajo la convicción de que las Malvinas son y serán siempre argentinas”, finalizó.