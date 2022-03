Charata: Comienza el juicio contra un obstetra por mala praxis: “Duele mucho tener una herida y los brazos vacíos”.  

El caso conmovió a la provincia. La demanda es contra un médico obstetra y la clínica donde murió un bebé a punto de nacer. El hecho ocurrió en noviembre de 2017 y la madre del bebé fallecido los denunció por mala praxis.

Este jueves comienza el debate oral y público y en él se tratará de determinar las responsabilidades de los imputados. El mismo se desarrollará en el Juzgado Correccional de la localidad de Charata, a cargo de Amelia Ponce con intervención de la fiscal Johana Reynoso.

Carla Kiffel es la madre del menor fallecido quien, además, un mes antes de dar a luz perdió a su marido. La mujer pide la pena máxima y la inhabilitación profesional del médico implicado en la causa caratulada como “homicidio culposo”. Según afirma Carla en declaraciones a la prensa, “mi hijo pedía nacer. Duele mucho tener una herida y los brazos vacíos. Pido justicia por la muerte de Francesco”.

El crudo relato de la madre es estremecedor, aduce no querían hacerle la cesárea y que el médico le decía “‘falta poco, falta poco, cuanto más tiempo esté adentro es mejor’” y continúa “mi hijo pedía nacer. No daba más de los dolores y así fue pasando el tiempo”.

La mujer que no quiso dar el nombre del médico, pero sí el de la clínica «fue en la Clínica Giuliani donde se desató todo», contó y agregó que su denuncia es por “el mal procedimiento del profesional, la actuación de él y cómo estuve abandonada” y detalló “yo a él le deposité toda mi confianza en un nacimiento, hacia un mes que había fallecido mi marido y le dije que no quería otra desgracia, quería que me hijo nazca y le pedía por favor que me haga cesárea y eso el no entendía por lo visto”.

En ese marco la mujer señaló “en este juicio pido que no le tiemble las manos a los jueces y a los fiscales a la hora de tomar una decisión, yo pido la condena máxima y la inhabilitación. No lo quiero ver trabajar porque si me lo hizo a mí se lo puede hacer a un montón”.

“Mi hijo tenía derecho a nacer cuando debía nacer, no cuando él quería”

Respecto de la autopsia del bebé, la mujer destacó que “los médicos forenses del Chaco coinciden conmigo, las pruebas van a estar ahí. Entre el 3 y el 4 de noviembre (del 2017) tendría que haber nacido Francesco. No sé si fue negligencia médica, no sé qué le habrá pasado por la cabeza”, alegó Carla.

“Mi hijo era todo porque iba a reemplazar la perdida de mi marido, iba a ser el sostén, iba a cubrir el dolor que yo sentía en ese momento. No lo reemplaza nadie, pero yo se lo dije a él, esto es lo único que me queda con mi hija, no me suelte la mano. Y me soltó la mano cuando él sabía que había perdido a mi marido hacía un mes”, lamentó la mujer.

