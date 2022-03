UEGP 169 Y CONSULTORA «CHACO MERIDIANO» CONVENIO PARA FAMILIA DE ALUMNOS Y DOCENTES

Héctor Wasinger, presidente de Fundación «Educando el futuro» y Representante Legal de la UEGP 169, firmó un convenio con el Dr. Roberto Pujol, del Estudio Jurídico Pujol y la Consultora «Chaco Meridiano», para prestación de asesoramieto y gestiones jurídicas y contables, para familia de alumnos y docentes de la institución.

CLUB DE BENEFICIOS DE SAENZ PEÑA

El Dr. Pujol manifestó que «se trata de una colaboración mutua de la UEGP 169, con la consultora Chaco Meridiano, y de esta manera colaborar entre todos, y así ir formando, como ya lo hicimos con Cámara de Comercio de Sáenz Peña, un club de beneficios, que no significa otra cosa que colaborar entre las partes que firman un convenio o hacen un acuerdo, lo que significa que dentro de la estructura jurídica de Chaco Meridiano, colaborar en asesoramiento y direccionar gestiones, y todo lo que necesiten todos los integrantes de la UEGP 169, y para eso hay que conocer lo que hay que acordar en caso de una problemática y poder llegar a un acuerdo»

«Dentro de Chaco Meridiano», continuó,»hay una parte contable, que la conforman Contadores, que van a asesorar y direccionar gestiones, ya sea, en los emprendimientos que quieran iniciar y en la parte impositiva, por que no hay que olvidar que hoy para iniciar cualquier emprendimiento se requiere aunque sea de un Monotributo, y para ello se necesita que lo aconseje un profesional, así que dentro de Chaco Meridiano, no solamente la estructura jurídica funciona, sino también la contable, y ambas son un complemento más que suficiente para formar el club de beneficios «.

Wasinger indicó que «estamos muy contentos, ya que estamos brindando más servicios para la familia de la UEGP 169, y este convenio con Chaco Meridiano, es uno más de otros convenios que vendrán, demostrando nuestro interés no sólo en la parte educativa, sino también en este caso, en ámbitos tan importantes como son el jurício y contable, así que agradecemos enormemente la predisposición del Dr. Pujol y todos los integrantes de Chaco Meridiano»

