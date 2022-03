SALUD PÚBLICA PROMUEVE LA IMPORTANCIA DEL TEST DE SANGRE OCULTA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER COLORRECTAL

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre Cáncer Colorrectal (31 de marzo) Salud Pública recuerda la importancia del test anual de sangre oculta a mayores de 50 años para la prevención y detección temprana de este tipo de cáncer, un estudio que puede solicitarse en cualquier centro sanitario. Mañana se realiza una jornada conmemorativa en el Paseo Sur de Resistencia.

El Ministerio de Salud Pública recuerda que cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre Cáncer Colorrectal a fin de difundir acerca de la enfermedad, síntomas, prevención y estudios de detección temprana. A través del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal y el Servicio de Gastroenterología y Endoscopía del hospital Perrando durante todo el mes se realizaron actividades de concientización que concluirán este jueves en el Paseo Sur de Resistencia.

Nueve de cada diez casos de cáncer colorrectal se pueden curar si se detectan a tiempo. Por lo general la enfermedad comienza con pólipos en la pared del intestino que, si se detectan, pueden extirparse antes de que se transformen en cáncer. Pero no suele presentar síntomas hasta que el cáncer está avanzado. El Ministerio de Salud Pública del Chaco recomienda a mayores de 50 años realizarse anualmente un test de sangre oculta en materia fecal como herramienta de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La Provincia cuenta con el Programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, a cargo de Nancy Mosqueda (MP 3873), que trabaja en la prevención y promoción de esta enfermedad. Mosqueda es la coordinadora de dicho espacio y también la jefa del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía del hospital Julio C. Perrando.

El cáncer de colon y recto -o colorrectal- es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, el intestino grueso, que está compuesto por el colon y el recto, y se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores hereditarios y ambientales. El 90% de los casos se producen en personas mayores de 50 años y tiene una incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres.

En el marco de esta fecha, el Ministerio de Salud Pública llama a la población a realizarse el test de sangre oculta en materia fecal, de manera gratuita y ambulatoria, en hospitales y centros de atención primaria de la salud de la provincia. Esta es una de las primeras medidas para detectar tempranamente la patología maligna e iniciar un tratamiento oportuno.

La coordinadora del Programa de Prevención de la enfermedad Nancy Mosqueda resaltó la importancia que tiene a nivel de la salud pública el cáncer colorrectal. “Hablar de cáncer siempre trae mucha angustia, por eso es importante saber que el cáncer se puede prevenir, se puede detectar y se puede tratar, es un problema de salud pública muy importante y esto se debe a que es un cáncer frecuente”, sostuvo.

Según estadísticas de 2020, del Instituto Nacional del Cáncer, hay 130 mil casos nuevos de cáncer por año en la Argentina, de los cuales el cáncer más frecuente es el de mama, seguido por el cáncer colorrectal. “En el país hay 14 mil casos nuevos por año de cáncer colorrectal y un 5% de esos casos corresponden al Chaco”, relató la profesional.

El Programa busca detectar pacientes con riesgo alto de tener cáncer colorrectal y controlar a pacientes sin antecedentes familiares, mayores de 50 años, con el test anual de sangre oculta en materia fecal, que está disponible en el hospital Perrando y en los centros de salud.

Enfermedad prevenible

“El cáncer colorrectal es uno de los tumores más prevenibles porque tiene una lesión precursora denominada pólipo que tiene una evolución entre 10 a 12 años para transformarse en cáncer. Quiere decir que todo ese tiempo lo tenemos para prevenir”, subrayó Mosqueda.

En ese contexto, hizo hincapié en la edad como uno de los factores de riesgo a tener en cuenta en la tarea de la prevención de la enfermedad. “Todas aquellas personas mayores de 50 años deberían comenzar con la prevención que consiste en un test que es poco invasivo, muy fácil de realizar y muy sensible, que es el test de sangre oculta en materia fecal, este método de prevención es válido y debe hacerse en forma anual a partir de esa edad”, relató.

Desde el Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal se realizan acciones en la atención primaria de salud, los centros de salud cuentan con los test de sangre oculta en materia fecal para que el paciente pueda solicitarlo a su médico de cabecera. No se necesita ninguna preparación para este análisis y no duele porque no se introduce en el cuerpo, solamente es un método de detección precoz.

El test de sangre oculta detecta -justamente como su nombre lo indica- un sangrado, no el cáncer. El sangrado puede ser por una patología cancerosa o una benigna, que lleva un tratamiento mínimo. Pueden ser hemorroides, pólipos, divertículos, que dan un leve sangrado, pero ello no significa que sea cáncer. Si la causa resulta ser benigna, generalmente tiene un tratamiento leve; si la causa es una patología maligna, si existe una detección temprana, se puede curar hasta el 90% de los casos.

El test de sangre oculta en materia fecal es analizado por el laboratorio y se le entrega al paciente el resultado. Si es negativo, la persona debe practicarse cada año este test de manera preventiva. Si es positivo, se lo deriva a un médico especialista para que le explique el procedimiento posterior.

Por último destacó la importancia de llevar una una dieta saludable y completa, con todos los tipos y grupos de alimentos, alta en fibras, frutas y verduras, con una buena ingesta de agua y baja en carnes rojas; realizar actividad física, que tiene un papel protector y ayuda a evitar el sobrepeso, que es un factor de riesgo; tener una vida sana, tanto en lo físico como en el bienestar en general.

Colonoscopia

El procedimiento más avanzado y específico es la colonoscopia. “Por lo general este estudio se realiza a los pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal. Si tengo papá, mamá, hermanos o hijos con este tipo de cáncer, ahí se realiza directamente la colonoscopia o como paso posterior a un test de sangre oculta positivo”, narró Mosqueda.

La funcionaria instó a perderle el miedo a esta práctica, porque son muchos sus beneficios y se hace bajo sedación anestésica, no dura tanto tiempo, no requiere de una internación prolongada. “La colonoscopia además de diagnosticar puede ser terapéutica, ya que permite detectar la lesión y también extraer la lesión si no es un de tamaño considerable, cuando el tumor está más avanzado al tratamiento lo sigue el Servicio de Oncología”, acotó.

La colonoscopia es un procedimiento recomendado para: pacientes con antecedentes familiares de primer grado; pacientes con test de sangre oculta positivo; pacientes con síntomas como sangrado o cambios en la forma habitual de evacuar el intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn (sin importar la edad).