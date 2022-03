Modificación al régimen de jubilaciones: qué dice el proyecto presentado por el Gobierno Provincial

El pasado 18 de marzo, el Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para modificar el artículo 35 de la Ley N°800-H (Régimen de Jubilaciones, Retiros y Pensiones).

El proyecto N°662/22 presentado por el Ejecutivo y que generó polémica en gremios y diputados opositores, plantea cobrar un aporte a los trabajadores pasivos para financiar el sistema previsional.

Cabe recordar que ayer por la tarde se le dio despacho favorable en la Comisión de Hacienda que preside Hugo Sager y se la mandó a legislación del trabajo. «Es bueno aclarar que en absoluto esto afecta el 82% que cobran nuestros jubilados” enfatizó el titular de la cartera legislativa y agregó: “Eso está consagrado por la Constitución provincial y cualquier modificación debiera hacerse en una Asamblea Constituyente”.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO?

En dicho proyecto, manifiestan que “el régimen previsional es un sistema de reparto, en el cual la población económicamente activa (trabajadores en actividad), contribuyen a la formación de un fondo que se destina a la cobertura previsional de la clase pasiva”.

En ese contexto, expresan: “En el ámbito de la previsión social, la exigencia del aporte se justifica por elementales principios de solidaridad, que requieren la necesaria contribución para el mantenimiento de la estabilidad económico financiera de las respectivas instituciones sociales. En el mismo sentido, se tiene sentado que los aportes revisten el carácter de forzosos, desde que derivan de una obligación establecida por la ley tendiente a robustecer la individualidad financiera de las Cajas a favor de la categoría de trabajadores ligados por el vínculo de la actividad común y están destinados al cumplimiento de una finalidad social legalmente definida”.

“Corresponde aquí tener presente que la determinación del haber de las prestaciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 132 de la Ley Nº 800-H, debe implementarse según lo dispuesto por el artículo 28 de la misma ley: ‘las presentaciones que acuerda el InSSSeP beneficiarán a las personas que han contribuido por leyes anteriores y contribuyan a la formación de los fondos de jubilaciones, retiros y pensiones, de obra social y de alta complejidad, de subsidios laborales y de caja complementaria financiera, en las condiciones que determina la presente ley y su reglamentación’”, señalaron.

Asimismo, explican: “En el caso que nos ocupa, la creación de nuevos rubros o bonificaciones para el personal activo por decisiones de la Administración, impactan en el financiamiento de la caja previsional si se requiere la extensión de tales rubros al sector pasivo. Esta situación excede la competencia de la Administración e incursiona en facultades propias del InSSSeP”.

“De acuerdo al criterio jurisprudencial vigente en el ámbito provincial establecido en el caso “Morgan Lucrecia Aida s/ Acción de Amparo”, Expediente N° 68.750/10, Sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chaco N° 02/11 y Sentencia N° 557/19 de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, Sala Primera, no surge de los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 800-H que la obligación de aportar al fondo de jubilaciones se extienda al agente en pasividad, a diferencia de lo que ocurre con los fondos de obra social y alta complejidad. Allí se afirmó que “la ley previsional chaqueña prevé la obligación de aportar del pasivo solo en relación a los fondos que continua usufructuando, obra social, alta complejidad, subsidios, etc. que integran las demás prestaciones del organismo. En el marco de tal hermenéutica cabe concluir que el aporte de pasivos no se encuentra previsto en la legislación chaqueña…”, argumentaron.

Para finalizar, destacaron: “Es allí a donde se dirige la modificación legislativa propuesta, para que la potestad del organismo esté expresamente prevista y satisfaga el imperativo que deriva del principio de legalidad. Es por ello que desde el Organismo se considera razonable impulsar un proyecto de ley que incorpore al fondo de jubilaciones retiros y pensiones del art. 35° de la ley 800-H, la formación de “cargos por aportes” para atender este tipo de situaciones y disminuir la conflictividad judicial”.

Comentarios