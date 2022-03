Fuertes declaraciones de las hermanas de Leandro Bravo: «Corría pidiendo que paren diciendo ‘basta, basta’»

Dos movilizaciones se llevaron a cabo ayer en Charata a raíz de la muerte de Leandro Bravo, quien falleció tras ser detenido por la Policía de la provincia durante un presunto hecho delictivo. Por un lado, la de familiares y allegados quienes culpan a la Policía de su muerte, y por el otro, quienes la apoyan a la Policía. La causa caratulada como «Tortura seguida de Muerte», tiene a cuatro efectivos detenidos.

La marcha de familiares se desarrolló ayer por la tarde en Charata, donde se produjo el hecho. Tanto familiares como amigos, vecinos e incluso organizaciones de Derechos Humanos se sumaron a la manifestación para pedir justicia por la muerte de Leandro Bravo.

Débora y Lucía son dos de las cuatro hermanas de Leandro y en declaraciones con la presa señalaron “pedimos justicia, que se esclarezca y que no vuelva a pasar”.

Reconocieron que la investigación, que la lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Suzar, “avanza rápido», más allá de estar disconformes en cómo comenzó a ser investigada en Charata.

“Para el poco tiempo, yo personalmente estoy asombrada de lo rápido que se están haciendo las cosas, mañana le van a hacer la nueva autopsia, se van a tomar las declaraciones testimoniales donde estoy incluida, hay muchas cosas que se están haciendo día a día que tienen que ver con la investigación y con la causa, en ese sentido me siento muy bien”, contó Débora.

En la causa, además de la fiscalía, interviene el Comité contra la Tortura, la Subsecretaría de Derechos Humanos y las tres querellas de la familia. La fiscal Silvia Suzar ordenó la exhumación del cuerpo de Bravo para realizar una segunda autopsia la cual se desarrollaba esta mañana en el IMCiF con la participación de los peritos de partes, los querellantes y los defensores de los policías imputados.

Las hermanas afirman que el informe policial que se difundió durante las primeras horas “es 100% falso”. Aseguran que Leandro fue “torturado a golpes” y que falleció en manos de Policía, “la denuncia no existió, el llamado al 911 no existió. Mi hermano no estaba queriendo robar, menos escapando”.

Incluso, sostienen que “está comprobado que él estaba pidiendo agua, tenemos toda la secuencia fílmica, los testigos, a la persona que quisieron poner como supuesta denunciante, fue después quien se presentó en la Justicia y dijo que esa denuncia ella no la hizo”.

Corría pidiendo que paren diciendo ‘basta, basta’

“Con la filmación no lo pudimos comprobar, porque es sin audio, pero las personas que salen en el mismo video nos dicen que él decía ‘basta, basta, basta’”

Leandro, poco antes de ser detenido, llamó a Débora que según contó “siempre lo hacía, siempre estaba en contacto”, pero esa noche le advirtió que estaba “en peligro”. Débora cuenta que Leandro le tenía miedo a la Policía.

Le tenía miedo a la Policía

“Desde lo que a él le paso en el año 2017 le tenía pánico a la Policía, por eso ese día me llamo media hora antes, diciéndome que tenía miedo, que se encontraba en la casa de un vecino resguardándose y que quería que yo sepa que él estaba en peligro, pero no me dio más detalles, nunca me dijo por qué”, agregó la hermana de Leandro.

«A la media hora empezó toda esta locura que terminó con su muerte”

Lucia la otra hermana de Leandro contó que Leandro “estaba en una situación problemática muy grave, estaba prácticamente en situación de calle, por elección por su enfermedad, por su ideológica de vida y todo lo que le fue pasando en su vida que fue decayendo, varias veces; estuvo en rehabilitación cuatro veces”.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros contamos la verdad desde el principio, mostramos las pruebas que teníamos, contamos lo que supimos”, agregó Lucía Bravo.

Es que según señaló, reciben ataques constantes respecto del vínculo que tenía con Leandro “como que nos alejábamos de él o que negábamos su situación o te atacan por el apellido. Un montón de circunstancias que obviamente tratamos de encerrarnos y enfocarnos en lo que importa que es seguir buscando la verdad de lo que a él le pasó”, contó Débora.

Las hermanas afirmaron que Leandro tenía problemas de consumo y que incluso varias veces “hurtó” en los patios de sus casas y hasta debieron ponerle una perimetral una vez, pero aclaran que todo fue para ayudarlo.

“El entraba y nos hurtaba cosas de la casa digamos, del patio. En los últimos años, fue después del 2017. No es que fue siempre. Él siempre tuvo su casa, su familia, sus hijos; compartíamos cumpleaños, navidades. Después del 2017 el cambió muchísimo y después ya a mediados de 2019/2020 ya (…). No perdió su trabajo, estaba suspendido porque dejó de asistir, pero hasta el último día de su vida fue empleado del Poder Judicial, y hoy lo es digamos”, relataron.

Respecto de la perimetral señalaron que “fue una recomendación de gente que supuestamente sabe del tema que, si la familia dejamos por ahí de apoyarlo y le cerraba un poquito las puertas iba a verse totalmente solo e iba a decir ‘bueno sí, me interno’. Y destacaron “fue una de las medidas más que tratamos de tomar con él, pero bueno no se logró y hoy se lo ve totalmente mal”.

En esa línea sostuvieron que es “difícil para la familia, porque a veces uno no sabe cómo ayudar, como familia hicimos todo y más”

LA JUSTICIA

Respecto al desarrollo de la investigación, al inicio de la causa, las hermanas señalaron que “Charata desde el momento cero fue incompetente para este tipo de situación. El resto que se hizo y que permitió que la causa esté como esté es responsabilidad y causa exclusiva de sus cuatro hermanas”.

Y agregaron, “lo único firme fue la primera versión: que mi hermano estaba queriendo robar, que se llamó a la Policía y que en el momento de la detención él se descompensa, convulsiona y fallece, eso fue lo más firme y oficial que se dijo y que se intentó sostener. Que fueron prácticamente todas falsas”.

“El sábado 26 a las 12 de la noche el caso de mi hermano estaba cerrado”, lamentó Débora.

