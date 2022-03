La aviación agrícola en Agronea 2022 con FEARCA

Apuntando a la capacitación técnica, buenas prácticas y combate de incendios forestales, la Federación de Cámaras Agroáereas (FEARCA) formará parte de la 19° edición de la muestra, del 1 al 3 de julio, en Charata, Chaco.

Danilo Cravero, ejecutivo de la institución, adelantó que en este 2022 están enfocándose –en este 2022- en la formación y capacitación de pilotos, en la responsabilidad de un piloto y toda la empresa. “También un eje fundamental es la comunicación: contarle a la gente cómo trabajamos, cuidando nuestras técnicas y productos, y contribuyendo a la producción de alimentos, y el cuidado del ambiente”, remarcó.

Resaltó, además que “es muy necesario -y nuestros propios socios solicitan- una formación más estandarizada; no solo en lo técnico sino también en las buenas prácticas a la hora de trabajar y dar a conocer el trabajo que hacemos. Además, porque no solo se trabaja en la producción de alimentos sino también en lo medioambiental, como es en el combate de incendios forestales”.

En este sentido, Cravero destacó las exposiciones que van brindando para dar a conocer el rol del avión agro aplicador en el combate de incendios, para manejarlos de una forma más eficiente, y no se llegue a situaciones como la de Corrientes o Santa Fe en el 2020. “Esto nos ha llevado a desarrollar más conocimiento, capacitar a los pilotos e integrarnos con nuevos sectores con los que no habíamos trabajado antes”, indicó

En Agronea 2022, FEARCA estará presente no solo para capacitar a los socios y pilotos, sino también para que la gente pueda conocer cómo se trabaja para ser efectivos pero responsables con las comunidades.

Comentarios