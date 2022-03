“Así es como un día terminé en un hospital”, el relato de una joven correntina que logró salvarse del ataque de su pareja

La joven correntina sufrió violencia de género de parte de su pareja. Lo contó a través de su cuenta de Instagram para concientizar a quienes atraviesan este tipo de situaciones, desde su propia experiencia.

“Y así es como un día terminé en un hospital. Tristemente me pasó lo que muchas personas me advirtieron que podía pasar”, comienza Micaela que posteó el escrito junto a fotos y videos en su cuenta de Instagram.

‘Mica salí de ahí vas a terminar en un hospital’; ‘Mica te trata horrible delante de cualquiera no le permitas’, le decían sus amigos y allegados.

“Tantas cosas me dijeron, pero yo por ‘amor’ creí que le iba a hacer cambiar”, lamenta Mica quien debió ir al hospital a raíz de un esguince que le provocó su pareja durante un ataque.

“Si el/ella te denigra, te maltrata, te falta el respeto, te compara y te hace menos, te empuja y en los peores de los casos te golpea. Esa persona tiene que estar lejos tuyo! No es bueno/a en ningún sentido”, reflexionó la joven tratando de concientizar desde su propia experiencia.

Mica contó que sufrió violencia de género que la dejó con dificultades para caminar. “En fin yo ya estoy ‘bien’ tratando de sanar el esguince y tratando de caminar mejor, tengo que ir al traumatólogo y al psicólogo por los traumas, porque también me permití ser tratada así y no me valore ni un poco, deje que me manipule como quería, obvio los que realmente están dañados no hacen terapia y andan sueltos como si nada”.

“Por eso aguantar malos tratos no es amor. Yo tuve que terminar en el hospital para darme cuenta de eso. Y que una persona así no es buen novio, no es buen amigo, no es buen hijo no es nada!”, agregó la joven.

Y concluyó: ”Ahora a recuperarme y tomar todo esto como una enseñanza, que al mínimo maltrato chau desaparecen de ahí. Los últimos dos videos son para que reflexionen. Nadie merece pasar por eso”.

Diario Chaco.-

Comentarios