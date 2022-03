LA ESCONDIDA: GOBIERNO INAUGURARÁ EL REGISTRO CIVIL Y CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE EX COMBATIENTES Y MUSEO MALVINAS

El ministro Chapo constató la obra que presenta un avance del 70 por ciento en su ejecución. Luego de 92 años de historia, la localidad contará con un edificio propio del Registro Civil. Además anunció la construcción de un Centro de Ex Combatientes y Museo de Malvinas en honor a los ex combatientes del pueblo.

El ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo recorrió la obra del Registro Civil de La Escondida que tiene un avance del 70 por ciento en su ejecución. En la oportunidad anunció la construcción de un Centro de Ex Combatientes y Museo de Malvinas en honor y reconocimiento a los ex combatientes de la guerra de Malvinas.

“Estamos construyendo un Registro Civil en La Escondida que está en su última etapa, cumpliendo un compromiso que hicimos el año pasado con el intendente ya que el centro registral actual funciona en un inmueble que es del Insssep” indicó el funcionario.

El intendente Francisco Winnik agradeció al gobierno y destacó la importancia de la obra. “La Escondida, con sus 92 años, nunca tuvo la posibilidad de tener un edificio propio para el Registro Civil, allí está la historia de cada uno de los ciudadanos, de cada defunción, de cada casamiento, y dentro de poco tiempo la vamos a inaugurar”, celebró.

Centro de ex combatientes y museo de Malvinas

En su visita Chapo anunció la construcción de un Museo de Malvinas, que actualmente funciona en un establecimiento escolar donde están las propias donaciones de los ex combatientes. Además se trabajará en la creación del Centro de Ex Combatientes para reuniones y diversas actividades. “La Escondida tiene un caído y 13 ex combatientes, por lo que esta obra es en reconocimiento a quienes lucharon por la soberanía nacional en Malvinas y para preservación de la memoria colectiva de lo que fue la guerra”, expresó.