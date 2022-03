Gerardo Cipolini analiza ser candidato a gobernador: “Podemos hacer en la provincia lo que hicimos en Sáenz Peña”.

El actual diputado nacional por Chaco puso sobre la mesa su posible candidatura para ocupar el sillón de Obligado. Un aspirante más a la carrera radical.

Gerardo Cipolini, referente de la UCR provincial, confirmó este martes que es un potable candidato a gobernador en el 2023 y marcó que “podemos hacer en Chaco lo que hicimos en Sáenz Peña”.

La referencia a la ciudad termal es por su pasado como intendente de la segunda localidad más importante de la provincia, donde estuvo al frente del Ejecutivo municipal durante 12 años para luego dejarle el lugar a su hijo Bruno. En ese sentido, rescata que “fui el primer intendente de la ciudad con tres mandatos consecutivos. En cada una de las elecciones me votó mayor cantidad de vecinos, con lo cual de alguna manera sentí que avalaban mi gestión”.

Cipolini apuntó que “esa experiencia que me ha dado ser intendente gobernando la segunda ciudad de Chaco podría ser una herramienta que replicando en la provincia lo hecho en Sáenz Peña podría considerárseme un eventual y posible candidato a gobernador”.

El actual legislador nacional aclaró que “no lancé mi candidatura, simplemente dije que los intendentes que administramos los bienes públicos adquirimos experiencia” e insistió en que las “conductas y experiencias” sumadas como jefe comunal “nos habilitan para imaginarnos en algún nivel más elevado”.

De igual manera, no descarta una posible candidatura a gobernador el año que viene. “Estoy al servicio de la gente, pienso que soy una persona que podría ser útil para la construcción de un Chaco distinto, de un Chaco mejor”.

“La experiencia y las medidas que aplicamos en Sáenz Peña en todos los órdenes, en obra pública, en asistencia social, en el orden cultural, en materia ambiental, fueron todas acciones que nos distinguieron en el concierto provincial y regional”, planteó el ex intendente termal y resaltó que “son todas acciones que fueron avaladas por la ciudadanía a través de esas tres elecciones que en cada uno de los actos eleccionarios me votó más gente”.

