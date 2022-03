El diputado Gerardo Cipolini Visito la firma «Doña Basilia» – «Nusbaum Hermanos»

En el marco del recorrido por la provincia, para conocer y escuchar de primera mano a los que trabajan, producen y generan empleo; estuvo visitando las instalaciones de la firma «Doña Basilia» – «Nusbaum Hermanos», en San Bernardo. Uno de los titulares de la misma, Carlos, mostró las instalaciones y contó acerca de las actividades que desarrollan en la empresa. Siembran 20.000 hectáreas, dan trabajo fijo a 70 personas (ese número se incrementa hasta llegar a los 120 en épocas puntuales), tienen una importante flota de tractores, cosechadoras, fumigadores, camiones, etc. Que renuevan permanentemente.

«Los problemas que enfrentan son los que se generan por no tener una política económica – productiva a mediano y largo plazo: desdoblamiento cambiario, falta de insumos, retenciones, presión fiscal, régimen laboral inconsistente (que hace que el empleado no quiera estar «en blanco» porque pierde los beneficios de los planes), retenciones, etc.

Generar empleo, redistribuir y generar riqueza, ampliar el círculo virtuoso de la economía que permite crecer a nuestros pueblos y ciudades, es lo que el campo sabe hacer. Apoyar y acompañar al sector es mi comproniso, antes, ahora y siempre.»concluyo

Agradeció a Carlos y Néstor Nusbaum por recibirlo y mostrarle su establecimiento, y al ex intendente, escribano Ivan Sirich, por acompañarlo en esta visita.

