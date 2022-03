El PJ logró la lista de unidad en Sáenz Peña y no habrá internas: Luisina Lita presidirá el partido

Después de más de un año de idas y vueltas y negociaciones, el PJ saenzpeñense llegó a una lista única y evitará las urnas. Las elecciones internas iban a ser el 20 de marzo, pero finalmente no se llevarán a cabo.

En la sede del PJ saenzpeñense se llevó a cabo esta mañana una conferencia de prensa para presenta la lista de unidad a la que arribaron los cincos dirigentes que iban a competir en las próximas elecciones internas del 20 de marzo.

Tras un arduo diálogo los referentes Luisina Lita (Lista 17 de Octubre), Rubén García (Frente Sindical y Político), Alejandro Capitanich (Lista No Me Olvides), Ricardo Luna (Compañeros Unidos) y Carlos «Taty» Ayala (Frente de Agrupaciones Peronistas) lograron una acuerdo para alcanzar la unidad con Luisina Lita a la cabeza.

“Se trata de un proceso que tuvo muchas facetas”, dijo Luisina Lita al hablar como titular del PJ saenzpeñense. Agradeció a “Carlos “Taty” Ayala que fue el que pregonó, el que luchó, el que nos convocó y nos unió. Hay que destacar estas acciones, creo que se vienen tiempos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de mucha unidad sobre todo”.

“Nos unen más cosas de las que nos separan y unirse es complicado, pero es una tarea fecunda y bella que tenemos por delante”, sostuvo Lita, y convocó “a todos los compañeros y compañeras que hoy no están, que se sienten un poco descontentos con nuestro partido, unirse a nosotros”.

Lita manifestó que presidir el PJ de Sáenz Peña “es una responsabilidad, pero lo que nos convoca”.

Reconoció también que “hay cierto sector que no está de acuerdo con que una mujer este encabezando este proyecto político que se inicia, este Partido Justicialista que se renueva, que va a acompañar y fortalecer a las mujeres, a las disidencias y a todas y todos los compañeros que quieran trabajar para el futuro del Partido Justicialista de Presidencia Roque Sáenz Peña”.

Al tomar la palabra Carlos “Taty” Ayala mencionó que “este largo proceso nos hizo entender al más del 90% del peronismo de Presidencia Roque Sáenz Peña que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”.

