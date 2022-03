Robaron en el museo Luis Geraldi: “El lugar está a merced de los ladrones”

Desde la Casa Museo y Sitio Histórico «Luis Geraldi” informaron que en el lugar sufrieron un robo y aseguraron que “no es la primera vez”.

El museo, que depende del Instituto de Cultura del Chaco, está ubicado en calle Santa Fe 3100 en el barrio de Villa Elba.

“Está madrugada suponemos, rompieron la puerta, candados y se llevaron una hidro lavadora, herramientas en general, una PC completa, un equipo de audio, entre otros elementos”, detallaron desde la institución.

“En el lugar no hay vecinos cerca por eso, cuando no hay seguridad, el lugar está a merced de los ladrones. Los robos no son nuevos”, aseguraron sobre la seguridad de la zona.

En esa línea, indicaron que “durante la pandemia no hubo robos porque había una consigna policial que quedaba en el museo de 12:00 hasta las 07:00 del otro día, pero desde fines de febrero la guardia se retiró del lugar”.

“Cada año o es vandalizado o robado el lugar. Se salvó en pandemia porque se colocó guardia permanente”, reiteraron desde la institución.

