Misión comercial a Emiratos Árabes Unidos: Zutt Protect instalará su compañía en Sharjah

La misión comercial de empresarios chaqueños junto al gobierno provincial ya tiene sus primeros resultados positivos. Es que a partir de la presentación de los productos que Zutt Protect produce en el Parque Industrial de Barranqueras se generó un gran interés en grupos de inversores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por lo que la compañía decidió abrir este viernes 11 de marzo una filial de Punto Medio en el Sharjah Research Technology and Innovation Park. Este paso trascendental le generará a la compañía múltiples beneficios, ya que los trámites administrativos para lograrlo no sobrepasan las 24 horas y la habilitación de una cuenta bancaria no supera las dos horas de tramitación, representando en la práctica “un beneficio comercial enorme” ya que la filial de Punto Medio que se abrirá será el nexo comercial para instalar sus productos enviados desde Argentina y producidos en Chaco y en conjunto poder generar además mayores inversiones.

Así lo confirmó a esta Agencia FOCO, el empresario Rodrigo Ojeda, integrante de la misión comercial a los EAU, junto al gobernador Jorge Capitanich; el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton y otros empresarios chaqueños. “Tomamos le decisión de abrir mañana (por el viernes 11) nuestra compañía acá (en Sharjah)”, ratificó. “Estoy viviendo un sueño con la aceptación que está teniendo nuestra compañía”, destacó Ojeda y aseguró que esto es posible gracias “al acompañamiento del gobierno provincial y su impecable organización para esta ronda de negocios”.