Tensión en la UNCAUS: Judis irrumpió en la radio, exigió salir al aire y tuvo que ser sacado por Gendarmería

De manera violenta, el ex rector de la casa de altos estudios ingresó a un lugar al que solo se puede acceder con autorización y pidió minutos de aire a la fuerza.

Todo sucedió esta mañana, poco después de las 11, cuando trabajadores de la Universidad del Chaco Austral, más precisamente los que se desempeñan en el Hipermedios Uncaus, pasaron momentos desagradables ante la irrupción de Omar Judis en el lugar.

Es que el ex rector de esa universidad, quien actualmente es investigado por diferentes delitos como corrupción y lavado de dinero justamente al frente de la casa de altos estudios, ingresó a la radio de la Uncaus pidiendo salir al aire, metiéndose en lugares donde el acceso es restringido y hay carteles que así lo explicitan.

Según testigos, Judis vociferaba: “A esta radio la hice yo. Voy a entrar porque necesito el derecho a réplica porque ustedes hablaron mal de mí”.

El hombre fue poco amistoso con los trabajadores, que intentaron explicarle que no podía estar en ese lugar sin autorización y le manifestaron que si quería una réplica debía solicitarlo por los canales correspondientes.

Pero no quedó allí. Judis salió de la radio y fue hacia el estudio de televisión, en donde amenazó: “Aviso que el miércoles voy a volver con el escribano y voy a entrar a la radio para hablar y decir que ustedes hablaron mal de mí, quiero mi derecho a réplica”.

Al hacer caso omiso al pedido de que se retire, las autoridades solicitaron la presencia de Gendarmería y fue la fuerza federal la que intervino para que Judis se vaya del lugar en el que no puede estar alguien que no cuente con invitación o acceso especial. Corrido de allí, permaneció en las inmediaciones de la universidad.

La productora general del Hipermedios Uncaus efectuará la denuncia correspondiente en la Gendarmería para dejar asentado el hecho, al igual que lo harán autoridades de la Universidad.

