Otra estafa: le sacaron un préstamo a su nombre y pretenden cobrarle un total de $700.000.

Una consumidora de Tarjeta Naranja denunció que este fin de semana sacaron un préstamo a su nombre de 276.000 pesos con solo su correo electrónico y transfirieron el dinero desde su cuenta a otra desconocida.

La vecina de Resistencia, Azucena Ferreyra, aseguró hoy en declaraciones a Diario Chaco que la entidad crediticia pretende cobrarle un total de $700.000, monto al que asciende por los intereses de 36 cuotas.

El calvario de la mujer inició el domingo durante la siesta. «Recibo un primer e-mail por parte de Tarjeta Naranja que me decía que cambié con éxito la contraseña de mi acceso a Naranja Online, que es la página donde los clientes puedan realizar transacciones», explicó.

«Intento cambiar la contraseña y lo hago con manera positiva, porque yo ya me di cuenta de que algo estaba pasando y la vuelven a cambiar. Este proceso se repitió en tres ocasiones. Después del tercer intento ya no pude hacer más nada porque el sistema me bloqueó. A los minutos me llega otro correo desde la tarjeta y me dice que mi usuario fue bloqueado por mi seguridad», contó Ferreyra.

Por ese motivo, la víctima de estafa intentó comunicarse inmediatamente con los 0-800 pero «ellos trabajan solamente de lunes a viernes a partir de las 8 a 20 y los fin de semana no atienden, no tienen atención».

El lunes, antes de acercarse a la sede de la entidad, intentó entrar de nuevo al sistema de Naranja Online pero no pudo con la última contraseña. Entonces creó una nueva y al ingresar vio la línea de crédito solicitada por el monto de 276 mil pesos. «Fue el único monto, pero por los intereses asciende a 700 mil pesos», señaló.

«Al acercarme a la empresa no me quisieron dar explicaciones y la respuesta fue de que ellos en el sistema local no tienen un registro de donde fue la plata. Eso solamente lo hace la sede central que está en Córdoba y que desde ahí tenía que esperar cerca de 48 horas, es decir hasta el día miércoles para que me den una respuesta. La respuesta que obtengo ayer es que la plata fue a una caja de ahorro creada con mi nombre y apellido, es el único detalle que se puede observar. Esa caja no esta verificada por mí», relató.

Luego de obtener estas respuestas insuficientes, realizó denuncias en Delitos Informáticos de la Policía y en la Defensoría del Pueblo: «En estos dos últimos me dijeron que se están ocupando en hacer las averiguaciones correspondientes».

«Por el momento lo único que no me dieron es una fecha definitiva de cuándo se pueda solucionar este problema. Primeramente el accionar es dar de baja el crédito y que yo no me haga responsable del pago y después iniciar lo que son acciones legales contra Tarjeta Naranja y contra un banco virtual que es ‘Reba’, el cual está respaldado por el Banco Central de la Nación», mencionó.

A Tarjeta Naranja «se le reclama cómo ellos transfieren dinero a una caja que no esta verificada, ni autorizada hacia mi. El primer delito es haber pasado plata sin que lo haya solicitado».

«Es la primera vez que me pasa un hecho de tal magnitud, soy clienta desde hace más diez años, aunque anteriormente tuve problema menor con Naranja que lo pude resolver, porque con mi nombre hacían recargas de celular», reveló Ferreyra.

Según resaltó la modalidad «es muy común y después de que se conoció mi caso se contactaron un montón de personas, una de ellas una mujer de Tres Isletas que le sucedió lo mismo el día martes».

Comentarios