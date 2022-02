Ciberataque al Poder Judicial: ¿Cuáles serán los verdaderos costos de este descuido supremo?

Más allá de los trastornos y graves inconvenientes que provocó, el ataque cibernético, en el normal desarrollo del servicio de justicia, también, desnudó la fragilidad de toda una estructura que, en muchos aspectos, se mantuvo al borde del colapso.

El problema –como es de público y notorio- de los Juzgados de Minoridad y la Familia es un claro ejemplo de ello. Sólo por citar un caso que, además, tiene su espejo en otras circunscripciones como Sáenz Peña.

La morosidad extrema es un problema irresuelto que se debe más bien, a no querer aceptar ciertas realidades, que al compromiso de depurar lo contaminado. Desechando simpatías y compromisos.

Tanto es así, que la información que nos fueron proporcionando acerca de la verdadera magnitud de los daños sufridos y lo que se iba recuperando, se anunciaba con cuentagotas y siempre sujeta a estimaciones. Toda apreciación descriptiva de la evolución de los hechos quedaba supeditada a una inevitable condicionalidad.

No es caprichoso este comentario, ya que solo se dijo que el ataque cibernético (no hackeo, aclararon) se reducía a la introducción de un virus que impedía el acceso a la información. Cuando dicha embestida significaba haber instalado en sus servidores un código malicioso (“malaware” del tipo “ransomware”) que no sólo involucraba la información, sino que se propagó en toda la infraestructura del Poder Judicial, implicando el acceso a cada uno de sus servidores y cada una de las computadoras de escritorio con que cuentan los Tribunales.

Sin embargo, la fortuna jugó a favor y sólo se afectaron las máquinas que estaban encendidas y de quienes se manejaban en modo remoto.

Si consideramos que la agresión se produjo en plena feria o receso estival, el daño se redujo significativamente.

