Maltrato animal: el duro video donde ataron a un perro al auto para remolcarlo.

Un hombre denunció al dueño de un pitbull y las imágenes se hicieron virales.

En la zona del parque 9 de julio en Tucumán, se registró una escena de maltrato animal. Una proteccionista denunció al dueño, se hizo cargo del animal, pero la Justicia ordenó que lo devolviera. El video parece increíble.

Un pitbull fue atado a un auto en lo que se denominó «la juntada pitbullera» y le ordenaron que hiciera fuerza para mover el vehículo en una especie de competencia. Mientras, se ve en el video, como le acercaban un cebo para que el animal se motivara.

El perro atado con una soga estaba intentando mover un Fiat Strada. Mientras, un hombre intenta motivarlo con un cebo para que el animal logre alcanzarlo. La gente, testigo de las imágenes, festejó los movimientos del animal.

Una mujer proteccionista fue la encargada de hacer la denuncia y adoptó momentáneamente al perro, aunque horas más tarde la justicia indicó que la mascota fuese devuelta. Ahora, no puede acercarse al animal por un radio de 200 metros.

#Tucumán Puso a un Pitbull a tirar un auto y es investigado por maltrato animal. Fue en noviembre pasado. El perro sufrió lesiones. Una rescatista denunció al dueño, le sacaron el can y le pusieron una perimetral. El hombre integra un grupo llamado «Juntada Pitbullera Tucumán».

El dueño, por su parte, negó que el perro del video fuera suyo. «El acusado dijo que el animal del video, no es el de él. Es una jugada desleal», dijo la proteccionista que ahora debe comprobar quién es el animal maltratado.

