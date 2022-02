Conmoción en Makallé: niña confesó a una asistente social que era abusada por su hermano

Un terrible caso de Abuso Sexual Infantil (ASI) se registró en la localidad de Makallé, donde la víctima tiene 12 años y se animó a contarle a una asistente social que cuando la mamá se iba, ella quedaba con otros hermanos.

El mayor de todos, durante dos años la violó. Preocupación del equipo interdisciplinario porque la nena advirtió: «Si vuelvo a casa me mato».

Una mujer de 38 años denunció en la comisaría de Makallé que su hija de 12 años era abusada desde los 10 por un hermano mayor. El hecho es investigado por la fiscal número 1 de Resistencia Ingrid Wenner quien ordenó la detención del acusado de 20, del cual no se revela la identidad a fin de preservar a la víctima de ASI.

Fuentes tribunalicias confirmaron a NORTE que progenitora en sede policial declaró que del suceso que involucra a sus dos hijos, tomó conocimiento a través de la asistente social, que se entrevistó con su hija , y le confesó que desde los 10 y hasta el presente, había sido abusada por el hermano. La agresión se producía cuando la madre debía salir del domicilio.

Además le manifestó que antes de volver al domicilio prefiere matarse.

Se dio intervención al médico en turno del hospital local, al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) y a la línea 102, ya que la niña a la profesional le manifestó: «Si vuelvo a casa me mato», por lo que se dispuso toda la contención a la menor y al resto de la familia.

Por su lado, la fiscal Wenner ordenó la detención del joven que deberá ser trasladado a la capital chaqueña a fin de prestar declaración de imputado.

