Jorge Capitanich analiza ser candidato a presidente en 2023

Así lo adelantó el mandatario, este lunes en una entrevista con Radio Del Plata. Además, dijo que “para ser candidato a algo no hay que pedir permiso”.

Este lunes, el gobernador Jorge Capitanich, confirmó que analiza la posibilidad de ser candidato a presidente en las próximas elecciones del 2023.

En contacto con el programa “Duro de callar” de Radio Del Plata, el mandatario aseveró que “es posible que los gobernadores tengamos nuestro propio candidato presidencial, pero de eso todavía no se habla. Me parece muy saludable que existan PASO y que nuestro espacio debe tenerlas, porque resulta saludable, necesaria y si no se agota en sí mismo”.

“Manzur está cumpliendo un rol importante y representa la voluntad de un país federal, es un hombre con experiencia que tiene un conocimiento de lo que significa gobernar cada una de las provincias”, indicó sobre el jefe de Gabinete de la Nación.

Más adelante, remarcó: “Estoy analizando severamente ser candidato, porque creo que la Argentina necesita un debate, el día que lo decida por sí o por no, lo voy a comunicar. Es bueno tener pluralidad de voces”.

«Yo siempre transmito algo: para ser presidente, para ser gobernador, para ser candidato a algo, no hay que pedir permiso», concluyó.

Comentarios