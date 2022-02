CLASES PRESENCIALES: LA MINISTRA DE SALUD DESTACÓ EL PROTOCOLO DE AULA CUIDADA Y SEGURA

Carolina Centeno participó de la reunión del Consejo Federal de Salud y se refirió a las seis líneas de cuidado y seguridad que conforman el protocolo elaborado por Nación, en una tarea conjunta entre los ministerios de Salud y Educación.

La ministra de Salud Pública, Carolina Centeno, destacó el protocolo de aula cuidada y segura en establecimientos educativos de cara al inicio de las clases presenciales, que fue presentado en el Consejo Federal de Salud y en el Consejo Federal de Educación realizados en Buenos Aires. “Esto nos permitirá garantizar que a partir del 2 de marzo todos los niños, las niñas y adolescentes puedan asistir a clases y que comiencen de manera presencial, continúa y cuidada”, destacó.

Centeno, que fue parte de dicho encuentro, resaltó el “el trabajo en conjunto de Nación, Provincia, municipios y de los ministerios de salud y educación”. El protocolo fue elaborado por las áreas técnicas de la cartera sanitaria nacional con los aportes del ministerio de Educación, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La ministra Centeno dijo que se tratan de seis líneas prioritarias: vacunación, uso de barbijo, asistencia cuidada, ventilación, higiene y limpieza, y distancia. “Estas seis líneas prioritarias, lo que va a ser el protocolo de salud y educación con diferentes actividades y acciones, buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes y evitar que las aulas se conviertan en un lugar de contagio”, resumió Centeno, quien alertó que “si bien estamos transitando una baja de casos debemos estar muy alertas a ver qué sucede para el inicio de clases”.

Vacunación

Se fortalecerá la aplicación de vacunas contra COVID-19 así como la cobertura completa de las vacunas del calendario nacional, tanto en alumnos y alumnas como en docentes, no docentes y resto de comunidad educativa. Es importante la vacunación en toda la población y se enfatiza que la vacuna propia y del grupo es un pilar fundamental para proteger a las personas con factores de riesgo.

En tal sentido, la ministra Centeno adelantó que se fijaron como metas -a cumplir para el 28 de febrero- llegar a una cobertura del 70% de primeras dosis y del 50% con esquema completo en niños y niñas, y del 80% en primeras dosis y del 60% con esquema completo en adolescentes del Chaco.

“La vacunación no va a ser solicitada como obligatoria para poder ingresar a las aulas pero claramente sabemos que cuanto más gente se vacuna, más gente está protegida y eso produce beneficios que redundan a nivel individual y colectivo. El hecho de estar vacunado disminuye el riesgo de la enfermedad grave y la muerte, y sabemos que los vacunados contagian menos que los no vacunados, eso es importante trasladarlo: hablar de cuidados implica hablar de la vacunación como una herramienta indispensable”, remarcó Centeno.

Uso del barbijo

El barbijo deberá ser utilizado correctamente en las aulas, tapando nariz, boca y mentón. Además tiene que estar bien ajustado a la cara durante toda la jornada educativa en espacios cerrados, mientras que en lugares abiertos no se requiere su uso pero se aconseja mantener la distancia en ese contexto.

Asistencia cuidada

Se elimina el sistema de burbujas. La sospecha y confirmación de casos requiere que se investiguen y corrijan condiciones que puedan estar aumentando el riesgo de contagios. No implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

No obstante las y los alumnos y docentes no deben asistir a la escuela ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no al coronavirus- independientemente del estado de vacunación.

Ventilación

La ventilación del aula deberá ser constante y cruzada. De no ser esto posible, se recomienda el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior.

Higiene y limpieza

El aula segura implicará limpieza y desinfección frecuente de los ambientes, así como adecuada higiene de manos (periódica y de calidad) de toda la comunidad educativa.

Distancia

Respecto de la distancia dentro del aula, se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, etcétera) considerando la necesidad de ventilación constante y el distanciamiento. Asimismo, es importante priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo, como los destinados a la alimentación, la actividad física y otros.