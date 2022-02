Coronavirus desde adentro: el drama de una familia chaqueña.

El Chaco ya suma dos casos confirmados de Coronavirus, una enfermedad viral que se está convirtiendo en una psicosis generalizada debido al temor y los riesgos de contagio. Sin embargo, esa manía rompe ciertos esquemas de responsabilidad para acotar los límites del miedo social, y eso es lo que buscan dar a conocer, en un descargo público, familiares de las víctimas, quienes arrancan enfatizando sobre “el estigma social al que nos están sometiendo”.

Sin identificación de remitente, se hace saber que el escrito es encabezado por una profesional de la salud, quien habla en nombre de su familia, y asegura que el protocolo de seguridad brindado por el Ministerio de Salud de la Nación fue cumplido a rajatabla por las parientas que dieron positivo. No obstante, la falta de síntomas las llevaron a desarrollar su vida con normalidad, siendo foco de contagio, aun sin saberlo.

“No fue intención de las dos mujeres enfermar a nadie, y no pueden dimensionar la tristeza que sienten de que quizás pudieron contagiar a alguien”, afirma en el texto, y añade, “ellas se rigieron en todo momento a lo que desde el Ministerio De Salud se solicitó”.

Sin embargo, la mujer hace saber que la enfermedad no es la peor parte de la situación. “Este positivo en ellas, muchas familias las vivimos con tristeza, dolor y carga. No por la infección en sí”, y sigue, “lo que duele es ustedes contra nosotros, escuchar y leer tantas mentiras, acusaciones y cosas horribles que la gente ha dicho sobre ellas y contra muchas personas de las familias relacionadas a ambas. Creo que nadie quiere ser protagonista de esta situación, se los aseguro”.

En ese sentido de congoja por la presión social, la narradora esgrime algunos reclamos a la actitud de su entorno más cercano estos días. “`Amigas´ compartiendo audios privados, divulgando nombres y fotos, con todo lo que ello implica. Colegas, profesionales de la salud divulgando mediante mensajes de texto entre la gente del circulo datos médicos y confidenciales, más mentiras y falsedades” afirma, y sigue “los grupos de padres diciendo horrores sobre nosotros y nuestros hijos basados en hechos no reales, divulgando falsedades, dando nombres falsos de gente que no conocemos, sin importan las consecuencias, ni el daño emocional y profesional que nos provocan”, y aclara, “sepan que desde el primer momento de sospecha, nuestros hijos no asistieron a la escuela ni a sus actividades. Que, como es debido, se comunicó a las autoridades de la escuela, con excelente respuesta de los directivos de la misma, y actuación del protocolo como salud lo requiere”.

Asumiendo el rol profesional de la interlocutora, propone un manto de tranquilidad, “es una gripe estacional, como tuvimos muchas, pero es de la menos agresivas, aunque tiene una alta tasa de contagios, por eso el aislamiento es preventivo. Tenemos que cuidar a todas aquellas personas que tiene riesgo, enfermedades de base”.

No obstante, la interpelación la da desde otro ángulo. “La gente lastima más que el virus”, sentencia, e indica “lavar la conciencia, no compartir cosas que no saben si son verdaderas, no hablar de gente que no conocen, no inventar historias”.

