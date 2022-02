El ministro de Educación anunció que «no habrá burbujas en las escuelas y el protocolo seguirá normas de la sociedad».

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que en Argentina ya no se utilizará el sistema de «burbujas» como protocolo en las escuelas. El ciclo lectivo utilizará el protocolo «Aula Segura», conformado pro «las mismas normas que hay en el resto de la sociedad».

«Hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo», dijo el funcionario nacional tras el anuncio que realizó la Ciudad de Buenos Aires donde se informó que no habrán protocolos sanitarios en las escuelas.

Perczyk expresó: «Nosotros recomendamos, no hay obligación». También hizo hincapié en que «lo fundamental es la vacunación» y en el trabajo que realizan en 24 jurisdicciones.

El objetivo del programa «Aula Segura», según indicó el funcionario, es «proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país».

A nivel provincial, resta definir el camino que tomará el Gobierno respecto a los protocolos sanitarios escolares y las precisiones sobre la vacunación obligatoria (o no) para los estudiantes.

