Santi, el niño que fue víctima del “Japo” Verón, está nuevamente internado y hoy lo operan.

“Santi” sigue atravesando diferentes problemas de salud y se encuentra ahora internado en el hospital Italiano de Buenos Aires, a la espera de una cirugía.

El niño hoy tiene 14 años y fue brutalmente abusado por el Omar “Japo” Verón en el 2014. Tras permanecer prófugo varios meses, Verón fue capturado y juzgado: lo sentenciaron a 38 años de prisión.

Desde ese momento, Santi atravesó numerosas intervenciones quirúrgicas, que continúan al día de hoy, a pesar de que estuvo un tiempo de alta tras casi seis años de internación.

A inicios de esta semana, Santi debió ser internado de urgencia en el Hospital Italiano, en donde le realizaron diversos estudios y programaron una cirugía para este sábado. Además, permanecerá en Buenos Aires a la espera del donante de intestino.

Miguel, el papá de la víctima, comentó que “está internado en el Hospital Italiano porque le agarró una infección en el catéter de vuelta y le agarró un virus en la sangre. Tuvo temblores, dolor de cabeza, fiebre durante días y le acalambraba todo el cuerpito de los bichos que entraron”.

Miguel detalló que Santi “se fue a hacer un cambio de catéter a Buenos Aires y hoy, en un rato, ingresa a cirugía. No tiene horario pero le van a sacar el catéter en el que tiene la infección y le van a poner otro. También tiene 24 días de antibiótico para eliminar los bichos que entraron en el cuerpito de él”.

“Los médicos resolvieron que él va a queda allá –en Buenos Aires- hasta que entre el donante de intestino. No lo van a mandar a casa. Cuando entre el donante, sea la hora que sea, él ya va a estar ahí. Ni bien llega va a cirugía porque anteriormente llegó un donante que era compatible con él, pero él no estaba”, agregó el padre.

Para colaborar con la familia, hay una cuenta del Nuevo Banco del Chaco a nombre de Mirta Nélida Á. (mamá de “Santi”): Caja de ahorro en pesos – CBU 3110030211000082961071.

