Marruecos: Reanudaron la búsqueda del niño que cayó en un pozo de 32 metros de profundidad.

Tras más de cuatro días de operativo, los rescatistas no pudieron dar con el pequeño debido a la inestabilidad del terreno. Tras haber detenido los trabajos para rescatarlos, acaban de confirmar que los retomaron. Ningún rescatista puede ingresar debido al tamaño del pozo. No se sabe que sucederá con el pequeño.

Todo Marruecos siguió atento a la suerte de Rayan, el chico de cinco años que cayó por un pozo de 32 metros de profundidad. A pesar de que los rescatistas trabajaron durante más de 50 horas en el lugar del hecho, la inestabilidad del terreno y el temor a provocar algún derrumbe obligó a los especialistas a suspender la búsqueda. Tras unas horas, confirmaron la reanudación de los trabajos. El niño sigue vivo.

Con el tiempo corriendo en contra, los efectivos de rescate apuraron los trabajos en cavar un túnel paralelo para llegar al menor y, aunque se acercaron a tan solo tres metros de Rayan, el operativo no pudo concretarse y llegar a su objetivo. Mientras tanto, se sabe que Rayan permanece con vida.

Las imágenes que llegaron desde una aldea de Marruecos eran dramáticas: decenas de rescatistas trabajaron sin descanso por cuarto días consecutivo para tratar de llegar al fondo del pozo, donde el niño de apenas cinco años.

Cerca del final del operativo, se logaron alcanzar los 32 metros de profundidad, por lo que los rescatistas habían iniciado un túnel con la expectativa de llegar a Rayan en poco tiempo. Las maniobras de rescate se intensificaron durante la noche de ayer, continuando con la excavación de otro pozo alterno para poder llegar al chico. Los rescatadores, por medio de un tubo, le han suministrado agua y oxígeno a Rayan para poder mantenerlo estable y con vida, puesto que ya lleva más de 72 horas bajo tierra.

En el lugar se encontraba listo un equipo medico para atender de inmediato al chico, como también un helicóptero de gendarmería para trasladarlo de emergencia a un hospital de la zona. Sin embargo, ahora se desconoce qué sucederá con el niño.

