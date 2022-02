Muerte de la bombera en Sáenz Peña: Imputaron a un policía de Buenos Aires.

En palabras del fiscal, existió una impericia o negligencia de parte del capacitador. La causa ahora es «Homicidio culposo».

El fiscal Gustavo Valero, a cargo de Fiscalía Nº4, en diálogo con el Programa «Mañana Express» que se emite por Radio Visión Sáenz Peña 104.5 FM, habló respecto a las novedades en la causa que investiga la muerte en una práctica de la bombera Ana Acosta.

Señaló que en el expediente judicial tiene testimonio de las personas que intervinieron en el hecho donde se juntaron para hacer el curso solicitado por un grupo religioso llamado «Cambia tu Mundo Emergencias» para el cual habían llegado a la ciudad de Sáenz Peña instructores procedentes de Buenos Aires.

«Todavía no tengo la pericias del Gabinete Científico, pero ya se hicieron los secuestros de las prendas que fueron objeto del examen, los arneses que es lo que se va a peritar. Hasta ahora lo que tenemos es que se produce el nudo de enganche, es decir se desprende por lo cual cae la señora» resaltó el fiscal.

Amplió que entre las declaraciones los citados está en carácter de imputado un instructor de apellido Barrionuevo que es un hombre de Buenos Aires, que estaba como responsable de armar el sistema por el cual tenían que descender los bomberos, al cual ayudaron a armar el equipo dos personas más que son de Sáenz Peña.

«Antes de que descienda Ana, habían pasado 35 personas (haciendo la misma maniobra). Aparentemente, hubo alguna partida de la cuerda; y eso es lo que va a determinar el Gabinete, con alguna pericia» dijo Varelo.

En palabras del fiscal, existió una impericia de parte del instructor que no tomó bien los recaudos. Falta verificar el tema de las cuerdas, cual fue el motivo de la caída, si es que se produjo mal el nudo o no se tomaron otras medidas. Entra en el ámbito de delito culposo, por tratarse de una imprudencia o negligencia en la práctica que terminó con la vida de Ana Acosta, por lo que la causa ahora fue caratulada «Homicidio culposo».

El imputado es policía de Buenos Aires.

Fuente: Eres Chaco

