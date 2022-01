EL COMPLEJO ECOLÓGICO DE SÁENZ PEÑA NO ES UN ZOOLÓGICO

Utilizando fotos y textos periodísticos que NO corresponden al Complejo Ecológico de Sáenz Peña, se distorsiona la verdad de un lugar de referencia para el albergue, la recuperación y la liberación en ambientes naturales de especies en la región. Más de 30.000 ejemplares de distintas especies han sido recuperados y liberados en su hábitat natural en los últimos años, algunos de ellos eran “bebés “cuando fueron recibidos, otros sufrían lesiones producto de accidentes en rutas y caminos, así como también afectados por fenómenos naturales como sequías, incendios e inundaciones. Todo el trabajo de criarlos y/o recuperarlos, se realiza en nuestro Centro de Recuperación desde los inicios de la creación de esta Institución, que además constituye un enorme pulmón verde de 150 hectáreas al sur de nuestra Ciudad.

Vale recordar que el Complejo Ecológico siempre tuvo como objetivo principal la recuperación y liberación de animales, la transferencia educativa y albergue para aquellas especies que por ser exóticas o por tener lesiones severas, son albergadas de forma permanente en este lugar. Desde hace más de una década ha consolidado su misión de ayudar a educar en la lucha contra el mascotismo que involucra a especies de la fauna silvestre, a la cría y manejo de especies en extinción y a recuperar animales autóctonos para su liberación en áreas protegidas.

Cabe mencionar que hay aún animales que, por haber permanecido como mascotas muchos años, no se encuentran en condiciones de ser liberados sin poner en riesgo su vida, ya que no le temen al hombre que es el predador más peligroso. Pero esos animales, en el Complejo Ecológico, encuentran una vida diferente ya que comparten un espacio con otros de su misma especie. Éstas muchas veces se reproducen y los nacidos comienzan una vida diferente, regresan sus instintos silvestres lo que permite que sean liberados en ambientes protegidos.

El Complejo Ecológico NO compra ni vende animales silvestres. Los recibe cuando son recuperados del tráfico ilegal, atropellamientos en rutas y caminos, cuando son afectados por fenómenos naturales (incendios, inundaciones, sequías), y cuando las personas que lo tuvieron como mascota toman conciencia de que están haciendo algo incorrecto y los entregan voluntariamente al Complejo.

De los muchos animales que recibe el Complejo, todos son criados, alimentados correctamente y se les brinda control sanitario permanentemente. De ellos MÁS DEL 98%, SON LIBERADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE NUESTRA PROVINCIA, solo en lo que hoy es el Parque Nacional El Impenetrable se ha liberados más de 10.000 animales de distintas especies, también se liberaron animales en el Parque Nacional Chaco, en los Parques Provinciales de Pampa del Indio y El Loro Hablador y se continúa trabajando en la Reserva Natural Privada La Leonor. También se han regresado animales recuperados a Bolivia, así como también a Brasil, y permanentemente se colabora con otras Provincias de nuestro País en el rescate de ejemplares de la fauna silvestre autóctona.