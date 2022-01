Tras aplicar dos millones de dosis, buscan ampliar cobertura a niñas, niños y adolescentes

María Laura Lescano, jefa de Inmunización de la provincia, se refirió en diálogo con Radio Provincia a la meta alcanzada de haber aplicado 2 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19. La funcionaria sostuvo que -en términos generales- están “trabajando por cumplir metas en la población de niños de 3 a 11 años, y adolescentes de 12 a 17. Tenemos buena cobertura en mayores de 18, donde con primera dosis llegamos al 96%, con esquema completo a más del 77%, y más del 25% con dosis de refuerzo en la provincia del Chaco”.

Por sus parte, expresó que intentan “aumentar la cobertura a niños y adolescentes”, por lo que emplean estrategias de instalar postas en “clubes deportivos, colonias de vacaciones, centros comerciales, entre otros”. Consultada sobre qué manifiestan las personas que no desean vacunarse, Lescano comentó que generalmente es “por falta de información o falta de seguridad en cuanto a la aplicación. Algunos querían ver primero qué efecto tenía en la comunidad. Sin embargo, el aumento repentino de casos y de internados tuvo un impacto en estas personas, ya prácticamente exigidos en vacunarse”.

“Siempre recordamos que la vacunación no evita el contagio, sino que permite atravesar la enfermedad con síntomas leves, además de que disminuye el riesgo de mortalidad”, agregó. “También existen barreras culturales y religiosas que no permitieron que más gente complete su esquema. Otros recibieron la primera dosis y como tuvieron algún efecto adverso, temían aplicarse la segunda. Una de las estrategias que implementamos, que resultó eficaz, fue la del rastrillaje casa por casa para la vacunación”, indicó.