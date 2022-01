Aseguran que la vacunación contra el coronavirus no afecta a la fertilidad ni el embarazo

Un estudio realizado en mujeres que realizaron un proceso de fecundación in vitro asegura que “no hay ninguna diferencia entre las embarazadas vacunadas y las no vacunadas en lo que respecta a varios marcadores clave de la fertilidad como la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones, las tasas de embarazo o abortos prematuros”, se informó hoy. Una de las grandes preocupaciones desde el inicio de la pandemia ha sido cómo pueden afectar las vacunas, para hacer frente al coronavirus, a embarazadas y sus futuros hijos, y “los ensayos clínicos publicados hasta ahora confirman su seguridad y las autoridades sanitarias recomiendan el uso de las vacunas”, detalló este viernes un informe publicado por el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), de España

El trabajo publicado explica que “en investigaciones anteriores se comprobó que la vacunación frente a la Covid-19 ayuda a proteger a las embarazadas, confiere anticuerpos a sus bebés y no aumenta el riesgo de parto prematuro ni de problemas de crecimiento fetal”. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Obstetrics & Gynecology reveló que tampoco afecta a los resultados de fertilidad en pacientes sometidas a fecundación in vitro (FIV).

Los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai y las Clínicas de Medicina Reproductiva de Nueva York compararon las tasas de fecundación, embarazo y aborto prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de vacunas fabricadas por Pfizer o Moderna con los mismos resultados en pacientes no vacunadas. “Estos hallazgos no muestran absolutamente ninguna diferencia entre las pacientes vacunadas y las no vacunadas en la estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones, las tasas de embarazo y los abortos prematuros”, dijo Christopher Zahn, vicepresidente de las actividades prácticas en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).