Tranquilidad en la Selección: los hisopados dieron negativo

Respira Lionel Scaloni. La Albiceleste visitará a la Roja, desde las 21.15 en Calama, con todos los futbolistas que viajaron a disposición del DT.

Los hisopados que se hicieron los jugadores de la Selección Argentina en su llegada a Chile dieron negativo y la noticia llevó tranquilidad. La Albiceleste visitará a la Roja, desde las 21.15 en Calama, por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El gran temor que hubo en el combinado nacional durante los últimos días era que algún testeo diera positivo en tierras trasandinas y el afectado debiera quedarse a cumplir el aislamiento en aquel país. El arribo al aeropuerto había sido conflictivo, con demoras y fuertes controles de seguridad.

Los que no viajaron a Chile fueron Lionel Scaloni y Pablo Aimar. El entrenador de la Selección Argentina reveló que ya cumplió con el periodo de cuidados, pero que continúa con carga viral, mientras que el ayudante del director técnico fue contacto estrecho de un familiar y ni siquiera formó parte de la burbuja.

En medio de ese contexto, Roberto Ayala y Walter Samuel (también colaboradores) se harán cargo del equipo que saldrá a la cancha. Hasta el momento no hubo confirmación del equipo y si bien no se esperan grandes sorpresas, el gran interrogante pasa por saber quién será el reemplazante de Lionel Messi.

