Salud dio precisiones sobre los últimos registros de fallecimientos por coronavirus en la provincia

El reporte vespertino nacional informó 43 muertes por COVID-19 en el Chaco. La cartera sanitaria explicó cómo es el sistema de carga de datos, la actualización que hubo y la incidencia de la mayor cantidad de pruebas diagnósticas en el registro de los óbitos.

Luego de conocerse, a través del reporte vespertino diario del Ministerio de Salud de la Nación, que Chaco registró en la fecha 43 personas fallecidas por coronavirus, desde la cartera sanitaria provincial explicaron que en los últimos dos días se llevó a cabo una actualización de la información cargada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), la cual fue necesaria debido a volumen de información que debió cargarse en las últimas jornadas producto de la alta demanda de pruebas diagnósticas.

El Ministerio de Salud del Chaco precisó además que, los referentes de cada hospital, no pueden cargar la condición de óbito si antes no tienen cargado el resultado positivo del laboratorio. Así, como en estos últimos días hubo una cantidad mucho mayor de muestras, se registró un retraso en la carga de los resultados y, por ende, no se pudo cargar el óbito. Conforme la carga de resultados avanzó, pudieron cargar los fallecimientos que estaban pendientes.

De las personas fallecidas, la mitad aproximadamente no está vacunada o tiene el esquema incompleto. En tanto, el promedio de fallecidos en estas semanas ronda los 69 años, todas personas con enfermedades de base. El SISA, organismo que depende el Ministerio de Salud de la Nación, también notificó esta tarde 39 fallecimientos en Córdoba (22 mujeres, 16 hombres y uno sin dato); 35 en Salta (15 mujeres, 19 hombres y una persona sin dato) y 109 en la provincia de Buenos Aires (54 mujeres y 55 hombres).

