Argentina pidió la detención de un acusado del atentado a la AMIA, pero se equivocó de persona.

Un nuevo error internacional de Argentina se conoció este sábado en una situación enmarcada en el atentado a la AMIA.

Es que según contó Clarín, la embajada Argentina en Irán alertó a Buenos Aires sobre que uno de los iraníes con pedido de captura internacional por estar acusado del atentado a la AMIA había viajado a Moscú junto al presidente Ibrahim Raisi.

La embajada argentina hacía referencia a Mohsen Rezai, quien estuvo en Nicaragua presenciando el acto de asunción del presidente Daniel Ortega, algo que generó una fuerte polémica en nuestro país debido a que el embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich, compartió ese acto, lo que motivó incluso un pedido de renuncia por parte de la oposición.

Debido al alerta de la embajada argentina en Irán, Interpol Argentina activó un pedido a Interpol Rusia para la detención a Mohsen Rezai, solicitud que salió de la justica nacional por el aviso de Cancillería.

Pero Clarín confirmó que en realidad se trató de un grosero error de la embajada ya que se confundió de Rezai. Es que el acusado por el atentado a la AMIA es Mohsen Rezai, mientras que el funcionario iraní que supuestamente estaba en Moscú era Ebrahim Rezai, jefe del grupo parlamentario ruso iraní.

Pero no solo eso, sino que según el mismo matutino, Ebrahim Rezai no habría estado en Rusia, sino que siguió los hechos desde Teherán.

El pedido que salió de la UFI AMIA y lleva la firma de la fiscal Mariela Labozzetta expresa: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Fiscal interinamente a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la sede de la AMIA, en la causa nro. 8566 cuya investigación se encuentra delegada en esta Unidad, a fin de hacerle saber que se ha tomado conocimiento que MOHSEN REZAI, quien registra captura nacional e internacional en la causa en la que me dirijo (dispuesta por el Sr. Juez Canicoba Corral el 9 de noviembre de 2006), se encuentra en el día de la fecha y hasta el día de mañana en la ciudad de Moscú, Federación de Rusa”.

