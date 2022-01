Tucumán – “Me ha apuntado a la cabeza con el machete”: un cadete perdió cuatro dedos en un asalto

Martín fue víctima de la inseguridad anoche mientras trabajaba cuando un hombre lo atacó con un machete para robarle la moto: “Capaz que no iba a poder conocer a mi hijo”. La drástica decisión del dueño de la sanguchería.

La noche del 17 era una noche más de trabajo para Martín Abraham. El joven cadete de 19 años acababa de entregar un pedido de la sanguchería El Turco en barrio Los Pinos, acaso la última de la jornada antes de volver a casa en el barrio Juan Pablo II. Eran las 23.30 y se dirigía en su moto por Muñecas en dirección a la avenida Francisco de Aguirre cuando, a la altura de Isabel La Católica, un bulto se movió entre las sombras. En un instante, tenía enfrente a un hombre con machete. Martín sólo atinó a protegerse con su mano izquierda del filo que terminó cercenándole cuatro dedos. Ese acto reflejo le salvó la vida: “Me ha salido de la nada, ha salido directamente a pegarme un machetazo y me ha apuntado a la cabeza con el machete. Yo he metido la mano para cubrirme. Por suerte, no me ha alcanzado a tirar de la moto y así como estaba llegué al hospital Avellaneda”.

“Dentro de todo estamos bien… Hay que saberla llevar. Tengo que hacer una semana de reposo para ver cómo va evolucionando la herida. Dentro de todo han sido los dedos y no otra cosa, sino no la estaría contando”, cuenta Martín con la indignación temblándole en la voz mientras se recupera del violento ataque que le significó la amputación de cuatro dedos de su mano izquierda.

Hace como un año que Martín empezó a trabajar como cadete de la sanguchería. Sabía, como lo sabe el resto de sus colegas, que por las noches los laburantes del rubro quedan a merced de los delincuentes: “Había tenido accidentes, pero nunca un robo. La noche es muy insegura, pero, sea la hora que sea, cuando te quieren robar, te van a robar. Lamentablemente, esta vez me tocó pasar a mí por esto”.

Trabajando en la sanguchería conoció a su pareja con quien esperan un hijo en los próximos meses: Valentino.

