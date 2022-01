Horror en una familia de Charata: abandonaron a un niño de 5 años y denuncian graves maltratos.

En las últimas horas, una joven de 23 años se animó a denunciar lo que observa hace un tiempo y de lo que no se atrevió a hablar por temor a la familia de su actual pareja. Finalmente acudió a la Justicia para señalar los graves maltratos de los que sería víctima un pequeño de 5 años, además puso a disposición una noble decisión personal que espera sea evaluada por el Poder Judicial.

La denuncia la realizó anoche en la División de Violencia Familiar y de Género de Charata, allí contó que hace 3 años conoce a N.G. de 5 años, quien es primo de su marido. “La madre de N. lo abandonó quedando a cargo de su padre y su abuela paterna, ambos domiciliados en el Barrio Norte de Charata”, relató la mujer.

“Desde que los conozco que observo que N. viene sufriendo maltrato infantil, él no habla (solo dice mamá y papá) y desde que lo conozco nunca lo llevaron al médico, tampoco va al jardín y recibe violencia física constantemente por parte de sus tutores”, agregó.

No conforme con eso, la denunciante contó que el 10 de enero de este año supo que N. había sido lastimado en el rostro con una gilet con la que le provocaron un corto de 10 centímetros. “Su padre lo llevó al hospital donde le realizaron 15 puntos”.

Tras contar los hechos de violencia contra el niño, la mujer pidió intervención de la UPI y hasta la tutela de N. “Yo no tengo ningún problema de hacerme cargo del menor y darle la vida que merece”, les dijo a los efectivos policiales.

Si estás viviendo una situación de maltrato o abuso, necesitás hablar con alguien o conocer tus derechos, llamá a las líneas de contención para niñas, niños y adolescentes. En la provincia del Chaco te podes comunicar, anónima y gratuitamente las 24 horas con la Línea 102, el dispositivo depende de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Chaco.

Fuente: sáenzpeña.com

