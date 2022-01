Robaron la casa de Marcos Rojo mientras jugaba Boca.

El central del Xeneize, que anoche vio el amistoso con Colo Colo desde la tribuna, compartió en sus redes el reclamo por el hecho de inseguridad.

Boca comenzó anoche el 2022 con el primer triunfo del año en el amistoso que jugó en cancha de Estudiantes ante Colo Colo. Pero hubo una pésima noticia para Marcos Rojo, uno de los futbolistas del plantel que no sumaron minutos. Es que al regresar a su casa, el defensor se encontró con que habían entrado para robarle sus pertenencias.

Fue el propio Rojo el que dio a conocer la noticia tras compartir en sus redes sociales la historia de un allegado suyo que denunció el hecho y pidió al country donde vive que investiguen cómo puede ser que suceda un hecho semejante en un lugar cerrado y con seguridad propia. El defensor no fue a entrenarse esta mañana.

«Lamentablemente, ayer mientras miraba junto a su familia el partido Boca vs. Colo Colo, el domicilio de Marcos Rojo y su familia fue robado. El lugar del hecho fue Miralagos Club de Campo. Sería lógico que las autoridades del mismo investiguen cómo puede suceder que en un espacio privado y con seguridad pasen este tipo de cosas», dice el mensaje que compartió Rojo, que además del texto tiene la captura de cuando la transmisión lo captó en los palcos de UNO y también identifica al barrio cerrado.

Robo en la casa de Marcos Rojo: que se llevaron

Según la información de Mauro Szeta, periodista especializado en policiales, no fue un robo al voleo ni mucho menos. Los ladrones entraron trepándose y sabían dónde estaban los objetos de valor. Se llevaron dinero, joyas y medallas de Rojo, casi sin revolver nada.

Por el momento, fue detenida la empleada doméstica que trabaja en la casa de la familia Rojo.

Comentarios