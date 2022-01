«No vamos a sufrir un día más con este bebé»: el escalofriante audio de la madre detenida por matar a su hijo.

Milo, el pequeño de dos años, murió dos días antes de quedar bajo la tenencia temporal de su papá, Felipe Derto.

En las últimas horas se conoció el audio que envió la madre de Milo, hoy detenida por su asesinato, al tío del pequeño -y hermano del padre-, Alexis Derto pese a afirmar no conocerlo.

En el audio se la oye a la mujer con la voz quebrada y en un estado de aparente inestablidad, afirma que el padre de Milo “consumía” y que, de no haberlo hecho, “hubiéramos sido una familia feliz”.

“Si supieran hace dos años las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz”, afirma Paula Guerrero, madre de Milo, quien fue presuntamente asfixiado.

Pero casi llegando al final del audio que dura poco más de un minuto y medio, Paula da indicios de lo que presuntamente quería hacer y por lo que hoy se la acusa: matar a su pequeño de 2 años. “Decile ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate”, y continúa: “Nunca le hagas las cosas que me hace a mí y a Milo, nunca las dejes, siempre apoyalas”.

Paula guerrero mostró así una especie de despedida de parte de Milo hacia su familia: “Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir”.

El jueves 13 de enero pasado, fue la última vez que Felipe vio a Milo, que había nacido la Nochebuena de 2019. Según declaró, notó que la mamá del nene no estaba en condiciones de cuidarlo e hizo una presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para acceder a una tenencia temporal, donde se estableció que hoy, lunes 17, el niño sería entregado al padre para su guarda.

El sábado Paula llamó a una tía y afirmó que su hijo Milo no respiraba. La mujer llegó al barrio porteño de Parque Patricios y no emitió palabras, solo llamó a la Policía que trasladó de urgencia al niño, pero antes de llegar al hospital, el nene de dos años ya había muerto.

