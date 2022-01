LA PROVINCIA ADHIRIÓ AL DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL Y REALIZA TRABAJO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TODOS LOS FOCOS DE INCENDIOS

El ministro de Gobierno y Trabajo realiza, junto a autoridades de Protección y Defensa Civil de la provincia, el seguimiento de los distintos focos de incendios que se produjeron producto de las altas temperaturas y la falta de lluvias. La Provincia adhirió al decreto nacional de Estado de Emergencia Ambiental, a través del cual se adquirirán nuevos equipos para bomberos voluntarios y Defensa Civil provincial.

El ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo se reunió con el subsecretario de Protección Civil Mario Sandoval y la directora de Defensa Civil Analía Acosta para evaluar el seguimiento de los distintos focos de incendio que se produjeron en la provincia, producto de las altas temperaturas y la falta de lluvias. Además anunció la adhesión de la Provincia al decreto nacional de Estado de Emergencia Ambiental, a través del cual se adquirirán nuevos equipos para bomberos voluntarios y Defensa Civil provincial.

“Después de un gran trabajo de los bomberos voluntarios, en conjunto con la policía del Chaco podemos decir que todos los focos de incendio producidos en la provincia están controlados, además se vigilan constantemente las zonas en riesgo ya que en cualquier momento se puede generar un incendio y arrasar con todo si no se logra controlarlo rápidamente”, expresó.

En la oportunidad trazaron estrategias de prevención y respuesta inmediata ante los focos de incendios y la crisis climática. “Pretendemos poder tener una respuesta inmediata ante la crisis y en función de eso vamos a realizar una convocatoria más amplia con otros actores de la emergencia” aseveró.

Sandoval instó a las chaqueñas y los chaqueños a prevenir cualquier tipo de incendios y no realizar quemas ni prender fuego. “En este momento, en todo el territorio provincial, las altas temperaturas debido a la ola de calor y la falta de lluvias generan muchísimo pasto seco que se transforma en un combustible ideal para propagar cualquier incendio que se inicie, si le sumamos que la meteorología no nos está ayudando, necesitamos que cada vecina y vecino tome conciencia de la situación y no encienda fuegos”, sostuvo.

En ese sentido también se solicita la colaboración a vecinas y vecinos para que denuncien a las autoridades cualquier sospecha de quema o riesgo de incendios a través de la línea de denuncias ambientales 105 y el 911. “El problema es que aparece ese fósforo que inicia y genera graves consecuencias en la quema de pastizal como tal, llevando riesgos a las viviendas cercanas, a las infraestructuras, a las líneas eléctricas que ponen en jaque toda la red eléctrica y eso afecta a toda una gran comunidad, como hemos visto en estos días” agregó.

Recomendaciones para prevenir incendios

-No realizar la quema de pastizales, pajonales, totoras, montes nativos y pastos secos.

-No arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la banquina.

-Al realizar la poda de árboles no acumular en inmediaciones de vivienda o depósitos.

-Mantener los alrededores de la vivienda con el pasto bajo y libres de desechos.

-Mantener elementos combustibles, fuera del alcance de los niños.

-Realizar cortafuegos artificiales mediante la utilización de rastra y limpieza de sector de alambrados y postes.

-Evitar iniciar incendios, con quema de basuras

– Denunciar cualquier sospecha de quema o riesgo de incendio a las líneas 105 y 911.

-La justicia puede aplicar sanciones penales o de faltas a quien encendió el fuego