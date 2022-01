El paso a paso del escándalo con Novak Djokovic en Australia.

Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado, al haber estado contagiado de la covid-19 recientemente, aunque en su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron.

El pasado lunes, un tribunal presidido también por el juez Kelly ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con «equidad».

El miércoles, Nole admitió que sus representantes cometieron «errores humanos» en su declaración para entrar a Australia, ya que se indicó que no había viajado en los últimos 14 días previos, pero lo cierto es que se había desplazado de Serbia a España.

Además, reconoció un «error de juicio» tras haber acudido a una entrevista con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de saber que tenía la covid-19.

Djokovic deportado: No jugará en Australia, tampoco podrá hacerlo en Inglaterra (Wimbledon) y Nueva York. Sólo Francia (Roland Garros) le abre puertas. Situación extrema del #1 del mundo que por eludir la vacunación tiene medio mundo en contra.

