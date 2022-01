Pinamar – Turistas impidieron que le secuestren la mercadería a un churrero: «No sean ridículos».

Papelón en plena playa de Pinamar. Un grupo de turistas forcejeó con inspectores que quisieron incautarle la canasta a un churrero. Todo quedó grabado por uno de los turistas que comentó lo que sucedía, y repetía “no sean ridículos muchachos”, por los inspectores.

Tras unos cuantos minutos de empujones y forcejeos con inspectores municipales de Pinamar que pretendían incautar la mercadería de un vendedor ambulante, los turistas lograron salvar la canasta del churrero.

Una mujer fue protagonista y es a quien se ve pelear por la canasta sin soltarla un segundo. “Dejen laburar, no le saques nada”, decía a gritos la mujer indignada con los funcionarios municipales.

El revuelo que se armó en plena playa de Pinamar, ayer por la tarde, supuso la intervención de la Policía bonaerense algo que provocó mayor malestar entre los presentes. “No me empujes que te hago meter yo en cana a vos”, le dijo un hombre a uno de los agentes.

Finalmente los turistas lograron que el trabajador se quede con su mercadería, a quien, en el video, se lo ve salir corriendo con su canasta en brazos al unísono de los aplausos y festejos de los turistas.

El video se viralizó rápidamente y a raíz de ello el intendente de Pinamar, Martín Yeza de Juntos por el Cambio, debió dar explicaciones. «La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas ‘¡Helado, helado!’. Buscamos que la gente venga a descansar», apuntó.

«Con el punto anterior pueden no estar de acuerdo, pero hay una cuestión central y es el de los cuidados bromatológicos. Sobre esa venta de alimentos, sin licencia, desconocemos en qué condiciones fueron producidos y quizás se los estás dando a tus hijos. Por eso los cuidamos», explicó Yeza.

«Si es por puestos de trabajo en Pinamar hay muchos puestos de trabajo, pero a los dos agentes de fiscalización los arañaron por impedir que retuvieran mercadería de dudoso origen», concluyó.

