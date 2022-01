MÁS DE UN MILLÓN DE CHAQUEÑOS BENEFICIARIOS DE LA ANSES ACCEDERÁN A DESCUENTOS EN COMERCIOS LOCALES

El gobernador rubricó la adhesión de la Provincia al programa que todos los lunes otorgará a quienes cobren una prestación de la Anses, un reintegro del 10% en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y muchos rubros más. El gobernador Jorge Capitanich y el secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Santiago Fraschina, rubricaron en la tarde de este jueves, la adhesión de la provincial al Programa Beneficios Anses, iniciativa que permitirá que más de un millón de chaqueñas y chaqueños que perciben alguna prestación del organismo nacional, accedan, todos los lunes, a descuentos en compras en una red de comercios locales de diferentes rubros. “Este programa tiene una red de 7.500 comercios de proximidad y con estos tenemos acuerdos de precios por 25 productos y la idea central es que, con la tarjeta con la que las y los beneficiarios del sistema cobran sus beneficios, puedan tener descuentos los días lunes”, explicó Capitanich, quien estuvo acompañado de la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. En Chaco, la iniciativa alcanzará a 1.053.339 personas, de los cuáles 889.826 son beneficiarias y beneficiarios de la Anses, y 163.513 perciben la Tarjeta Alimentar y Complemento Familiar. Con el programa Beneficios Anses estos podrán acceder a descuentos en comercios adheridos, comprando con la tarjeta de débito que usan para cobrar sus prestaciones. Todos los lunes, tendrán un 10% de reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y otros rubros. El tope máximo de devolución es de hasta $1.000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. El monto ahorrado lo recibirá dentro de los siete días hábiles en la cuenta bancaria. En este sentido, el mandatario señaló que actualmente hay 156 comercios adheridos y este programa se implementará a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Comercio Exterior. La idea es potenciar el consumo, logrando la adhesión de la totalidad de comercios de cercanía (7.500), además de la red de cadenas mayoristas que son 12, de las cuales 8 son locales y 4 no locales, y con los cuales el gobierno mantiene acuerdos por 400 productos para la cadena mayorista. “La idea central es complementar lo que ya tenemos a través de descuentos alternativos nuestros, más acuerdos de precios y eso también forme parte para esta red de Anses”, dijo. Capitanich afirmó que desde la provincia se trabaja para seguir fortaleciendo e incluir a una red de proveedores locales y pequeños comercios, porque se busca producir frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos, entre otros “con el objetivo de que la plata que ingresa quede aquí y se re produzcan más comercios, más industrias y más producción local”, agregó. Por último, el gobernador celebró la importancia de este acuerdo, que genera un gran impacto en la ciudadanía, porque “tenemos un gran nivel de cobertura” en la provincia, porque cuando uno toma pensiones no contributivas, jubilados, tenemos una masa de 200.000 personas y cuando tomamos titulares de asignación universal por hijo, tenemos 100.000; tomamos empleos formales públicos-privados, tenemos son 301.000 en la provincia y tenemos 153 trabajadores informales” aseguró. Cabe señalar que a este programa pueden acceder quienes cobran jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Asignaciones Familiares, Asignación por Desempleo, Asignación por Cónyuge, Asignación Prenatal, Progresar y Programa Hogar. Participaron el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el ministro de Industria, Producción y Empleo, Sebastián Lifton; el Jefe Regional de la Anses, Agustín Alemán; la jefa de la Unidad de Atención Integral de la Anses, Mirtha Tichy; y jefes y jefas de Unidad de Atención Integral (UDAI) de LA Anses. Felicidad por el progreso de la Anses en la provincia El secretario General de Anses, Santiago Fraschina, explicó que el 10% de descuento los días lunes del programa Beneficios Anses “correrán por cuenta de los comercios, mientras que la Anses redireccionará el consumo de nuestros afiliados a esos comercios que se adhirieron. Es decir, aquel jubilado que sepa que en tal almacén trabajan con la Anses, va a terminar yendo por sobre el que no lo tenga”. El funcionario precisó que el convenio firmado con el Gobierno provincial tiene por objeto “llegar a mayores comercios en distintas partes de la provincia. Cuanto más locales tengamos adheridos, mayor capacidad de compra con descuentos tendrán nuestros beneficiarios”. En este sentido, invitó a los interesados a visitar la página https://www.anses.gob.ar/ beneficios-anses para conocer cuáles son los locales chaqueños que se sumaron a este programa. Por último, Fraschina comentó acerca del trabajo que viene desarrollando el área regional de Anses: “Estamos muy contentos con cómo se viene progresando en el territorio que abarca Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Contamos con un panel para seguir sus datos oficina a oficina y nos encontramos con muy buenos números de producción. Muy satisfechos con su labor, sobre todo durante la pandemia, porque pusieron el trabajo al hombro para lograr una bajada de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno nacional”. Políticas de la Anses en Chaco En la provincia, son 209.127 beneficiarios que acceden a jubilaciones y prestaciones, por un total mensual de $6.600.900.000; 321.044 acceden a asignaciones familiares por un total de $1.588.300.000 y 359.655 acceden a otras prestaciones por un total mensual de $377.100.000. En total, en la provincia 889.826 personas acceden a beneficios de Anses por $8.566.300.000. Recientemente, se sumaron las y los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, que son un total de 101.599 por $806.500.000 y son 61.914 quienes acceden al Complemento para el salario familiar por $261.300.000. Además, hasta diciembre del 2021, son 4.847 las y los beneficiarios de créditos de la Anses por un monto total de $250.700.000 de créditos y hasta esa fecha, el monto mensual por prestación es de $9.658.000.000.