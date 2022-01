Un chaqueño honrado: fue a cobrar un alquiler de 29 mil y le dieron 290 mil, no dudó y lo devolvió.

Francisco Muñoz, es un ex empleado del Pediátrico Avelino Castelán, hace unos tres años se jubiló tras acceder al retiro voluntario. Sin embargo, hace dos trabaja para una inmobiliaria donde tiene a su cargo el cobro de alquileres.

Ayer por la tarde, Yiyi -como le dicen sus allegados- se dirigió a la casa de una inquilina a cobrarle el monto correspondiente al mes de enero por el alquiler de un local comercial, el total sumaba 29 mil pesos, pero Yiyi recibió casi 290 mil pesos.

Al percibir el abultado sobre que recibió, Yiyi volvió a tocar la puerta y le comentó a la inquilina que el monto estaba mal. «Cuando me fui a cobrarle la señora me da el sobre con la plata del alquiler y yo no cuento, pero cuando subo al auto me doy cuenta que el volumen de dinero era mayor, entonces me volví le dije a la señora que me estaba dando de más y me lo negó, me dijo ‘no, si mi marido contó y me dejó el sobre’; y le volví a repetir que me estaba dando de más, entonces me hizo pasar y contó el dinero, había algo de 250 mil pesos más los 29 mil que yo debía traer. Le devolví los 250 mil pesos», contó Yiyi.

Según comentó Yiyi «aparentemente el esposo le dejó el sobre a la mujer, y le dijo ‘ahí te dejo los 200 mil’ y «ella entendió que eran 20 mil».

«Fue un momento emocionante, la señora me agarró la mano y me dijo ´muchas gracias´»; su empleadora también le agradeció, «mi jefa me dijo que está orgullosa de mi», contó Yiyi.

