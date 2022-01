Últimas medidas: quienes deben hisoparse, quienes no y quienes quedan eximidos de aislamiento.

En conferencia de prensa, la Ministra de Salud de la provincia, Carolina Centeno, detalló las medidas dispuestas a raíz de la tercera ola de coronavirus y ante la tensión en los centros de testeos; también se refirió a la adhesión de la provincia a la eximición de aislamiento para ciertos grupos.

En primer lugar, Centeno aclaró que quienes sean contacto estrecho definido con un caso confirmado y comiencen con síntomas, serán diagnosticadas como caso positivo sin necesidad de ser hisopada, es decir, se confirma el diagnóstico por “nexo epidemiológico”.

Quienes NO serán hisopados:

Los contactos estrechos asintomáticos (sin síntomas) no serán hisopados, solo deben aislarse dependiendo el esquema de vacunación. No se hisopa.

Contacto estrecho con diagnóstico por nexo epidemiológico, es decir, aquel contacto estrecho con síntoma que fue considerado positivo sin un previo test. Tampoco será hisopado.

La funcionaria aclaró que “no están autorizados los testeos para desempatar”, y explicó que “muchas personas que dieron positivo, buscan el negativo en distintas postas de Salud”. Estas, lógicamente, tampoco serán hisopadas.

En esa línea, aclaró que la persona que dio positivo, debe realizar el aislamiento corresponiente y luego obtener el alta clínica -sin testeo- dependiendo los días que le corresponde según esquema de vacunación.

En tanto, afirmó que tampoco se realizarán testeos para “viajes o por derivaciones de pacientes o determinadas prácticas” y agregó “vemos con preocupación al personal que solicita que el paciente se diagnostique para ser atendido”, teniendo en cuenta el momento epidemiológico de tensión que “nos atraviesa de manera profunda”.

Quienes SI serán hisopados:

Contactos estrechos con síntomas mayores de 60 años y con factores de riesgo, enfermedad grave o moderada y/o riesgo de muerte. Sí serán hisopados.

También serán hisopadas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con coronavirus, pero no refieran contacto estrecho alguno.

