SAMEEP: EL AGUA QUE SE DISTRIBUYE CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO Y NORMAS INTERNACIONALES

El presidente de la empresa desmiente la entrega de agua con turbiedad a un merendero de Puerto Vilelas y pide responsabilidad con la información que se difunde. «En cada instancia se analizan las muestras en los laboratorios para asegurar el cumplimiento de los parámetros requeridos a nivel nacional e internacional», aseguró Aguzín. El presidente de Sameep Leonardo Aguzín aseguró que la calidad del agua que se distribuye está garantizada a través de los controles permanente de muestras que deben cumplir los parámetros del Código Alimentario Argentino y normas internacionales. De esta manera desmintió las informaciones falsas sobre la entrega de agua con turbiedad al merendero “Todos por los chicos” de Puerto Vilelas. El servicio que se brinda, desde la captación hasta llegar a cada hogar, está controlado a través de tomas de muestras permanentes que se hacen tanto en las fuentes (ríos y reservorios), como en la distribución: cañerías y acueductos. En cada instancia se analizan dichas muestras en los laboratorios de plantas y el laboratorio central, para asegurar el cumplimiento de los parámetros requeridos a nivel nacional e internacional. “Desde Sameep enviamos agua de calidad a granel a través de camiones cisternas a pedido de los municipios o instituciones, quienes se encargan de coordinar la asistencia a zonas que no reciben el servicio a través de la red de distribución o que por situaciones de emergencia no cuentan temporalmente con el líquido vital”, detalló. En ese contexto indicó que este martes fueron asistidas cuatro familias de la zona Norte de Resistencia que recibieron el agua con camiones cisternas. Además se realizaron perforaciones que se mantienen a través de los municipios para llegar a algunas comunidades alejadas de las zonas urbanas como las poblaciones originarias de Charata y a Selva Río de Oro. “También a pedido de los bomberos acudimos con los camiones para colaborar con el apagado del incendio producido en la Estación del Ferrocarril de Resistencia”, agregó. El funcionario solicita seriedad y compromiso en la información que se difunde para no alarmar a la sociedad con información falsa y errónea. “Esta información maliciosa atenta, en un momento crítico de la segunda ola de coronavirus y ola de calor, contra la tranquilidad de las personas que a diario reciben el caudal de emergencia que se brinda a granel a pedido de los municipios”, concluyó.