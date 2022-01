ALTAS TEMPERATURAS: SAMEEP REALIZA TRABAJOS PREVENTIVOS Y SOLICITA EL CUIDADO DEL AGUA PARA EL MEJOR ABASTECIMIENTO.

La empresa realiza el mantenimiento preventivo en la infraestructura y los equipos, trabajos en el río sobre las obras de toma, controles de calidad y reparación de pérdidas. Ante las altas temperaturas, solicita a las y los usuarios extremar los cuidados del recurso para que pueda llegar a toda la población.

Sameep se encuentra realizando trabajos preventivos y solicita la colaboración de las y los chaqueños en el cuidado del agua para garantizar el abastecimiento de toda la población durante los días de altas temperaturas pronosticados para la próxima semana en todo el país. La situación climática se suma a la bajante histórica del río Paraná, con niveles que no se registraban en más de 70 años.

Se realiza el mantenimiento preventivo en la infraestructura como limpiezas exhaustivas en las plantas potabilizadoras, reparación y refuncionalización de equipos, trabajos en el río sobre las obras de toma, controles de calidad constante y también la reparación de pérdidas y roturas de acueducto para evitar el derroche de agua potable.

Para evitar el derroche del recurso durante esta época de altas temperaturas se recomienda la limpieza y mantenimiento adecuado de piletas para no recurrir a recargarlas, no regar las veredas, regar las plantas durante la noche, lavar los autos con baldes y todo lo que permita ahorrar agua para que las y los vecinos alejados de los centros de distribución también puedan contar con agua potable.

Sameep solicita a las y los usuarios la colaboración controlando pérdidas internas, haciendo los reclamos correspondientes al 0800 4440310 en caso de notarlas en la vía pública.

