Tercera ola de Covid: cuándo realizar el testeo y cuánto tiempo aislarse.

Según las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y la consulta con especialistas, tras el aumento abrupto de casos en el país, se detallan a continuación las indicaciones sobre cuándo testearse y cuánto tiempo debe aislarse una persona positiva de Covid-19.

Caso sospechoso: «El caso sospechoso está definido con al menos un síntoma en personas vacunadas con esquema completo y dos síntomas en personas no vacunadas», explicó a Télam el médico infectólogo Javier Farin.

Al respecto cabe recordar cuáles son los síntomas: 37.5°C o más de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, rinitis, congestión nasal o pérdida de gusto u olfato.

«En caso de que la persona no tenga contacto estrecho, una vez que los síntomas comienzan ya hay carga viral como para que sea detectada por un test, por lo cual no tiene que esperar nada para realizarlo. En el único caso que uno puede sugerir esperar es si los síntomas son demasiado inespecíficos, si no se testea inmediatamente», explicó Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.

Contacto estrecho: «Es una persona con la que hayas compartido un espacio cerrado sin ventilación o hayas estado a menos de un metro y medio de distancia sin barbijo durante por lo menos 15 minutos», recordó Farina.

Así las cosas, tras las últimas recomendaciones de Salud de Nación, en el caso que alguien tenga síntomas y haya sido contacto estrecho, no es necesario realizar el test correspondiente a menos que la persona sea de riesgo o mayor de 60 años.

«Entonces: hay que testearse solo si se tiene síntomas sin contactoestrecho, o bien si se tiene síntomas con contacto estrecho y se es mayor de 60 años o se tienen factores de riesgo», explicó el infectólogo.

