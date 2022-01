La confesión de Nahir Galarza: «Yo no lo maté a Fernando, fue papá».

La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio le pidió a su abogada que denunciara a Marcelo Galarza.

A pocos días de que se cumpliera el cuarto aniversario del crimen de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, Nahir Galarza volvió a ser noticia. “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”, habría sido la impactante confesión que la joven de 23 años le hizo en las últimas horas a su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Así fue como la letrada se presentó este viernes en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná para denunciar no solamente a Marcelo Galarza, el padre de Nahir, sino que también al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a su clienta.

El encuentro de Nahir y Hermida Leyenda que derivó en el giro radical del caso fue confirmado por la propia abogada a Infobae. Además, reveló que presentó una segunda denuncia contra Galarza padre por violencia de género y apuntó también contra un tío paterno de Nahir, al que acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad.

“El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial”, explicó Hermida Leyenda.

Y subrayó: “El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual”.

Por otra parte, la letrada especializada en perspectiva y violencia de género dijo que pidió medidas de seguridad tanto para su defendida como para su hermano, su madre Yamina Kroh y para ella misma.

