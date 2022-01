EL GOBIERNO ARRANCÓ 2022 CON MÁS CUADRAS DE PAVIMENTO EN RESISTENCIA

La provincia ejecuta obras en la avenida Lonardi, en el barrio Mujeres Argentinas. Se trata de un primer tramo de pavimentación de 400 metros, que se planea extender en los próximos meses.

Continuando con el objetivo de llevar el pavimento a más hogares chaqueños, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, avanza con la realización de cuatro nuevas cuadras en el barrio Mujeres Argentinas, de Resistencia. Este tramo comprende la avenida Lonardi, entre las calles Eva Perón y Seelstrang, con una inversión de $32.182.456,55.

“Vamos mejorando la infraestructura de los distintos barrios de Resistencia para aportar en seguridad vial y comodidad a las y los vecinos. Este es el caso del barrio Mujeres Argentinas, como de cada uno de los barrios en los 69 municipios del Chaco, donde estamos llevando adelante obras muy esperadas por las comunidades», afirmó el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.

En ese sentido, el jefe de la cartera económica puntualizó que se trata de “una inversión de más de 32 millones de pesos que se vuelcan a la ciudad y que generan mano de obra a nuestros trabajadores de la construcción, sosteniendo la recuperación económica».

Por otra parte, destacó que «al hablar con vecinas y vecinos nos da mucha alegría saber el impacto directo que estas obras tienen para mejorar la vida de cada una de estas personas”.

La obra tiene como objetivo brindar más seguridad y comodidad de desplazamiento para vehículos y transeúntes, y mejorará sustancialmente las condiciones de transitabilidad sobre todo en los días de lluvia. En ese sentido, los vecinos y vecinas expresaron cómo impacta en su calidad de vida la obra que se está llevando adelante.

«El pavimento nos cambia en todo. Cuando llovía ni siquiera pasaban los colectivos, pero esta obra me parece que nos beneficia a todos, a los chicos, a los grandes, a los comerciantes. Me llena de alegría ver que no hay zonas olvidadas para la gestión”, dijo Jorge, vecino.

Por su parte, Carmen, otra residente de la zona, contó que le aporta soluciones a su vida cotidiana. “Personalmente me beneficia porque yo salgo a trabajar muy temprano y a veces tenía que caminar varias cuadras para tomar el colectivo y también tenía que estar pendiente de mi seguridad. Ahora lo voy a tomar acá, a unos metros de la casa”, explicó.

Las obras de pavimento urbano inciden en la vida diaria de la comunidad facilitándoles sus rutinas. Así, Vanesa, otra vecina del barrio indicó que la pavimentación de las calles significa “una mejora para nuestras vidas, tanto para el acceso a nuestras casas, el acceso a los servicios públicos como colectivos y ambulancias. La tierra perjudicaba a los que sufrían problemas de salud y todo esto nos beneficia muchísimo». «Es un avance y estamos felices. Ésta era un área que se volvía intransitable, pero hay un antes y un después con esta pavimentación», concluyó la vecina.

Detalles de la obra

Esta vía de circulación es la única alternativa de circulación paralela a la avenida 9 de Julio, que une sin interrupciones Resistencia con Barranqueras.

En detalle, se ejecutará un tramo recto de 404,31 metros, sobre la avenida Leonardi, con una superficie total a pavimentar de 3.460,17 metros cuadrados de hormigón simple y 25,02 metros cuadrados de hormigón armado.

La pavimentación de la calzada, junto con las obras de desagües secundarios que aseguren el correcto escurrimiento de las aguas pluviales e implican un espacio vial urbano eficiente, seguro y confortable.