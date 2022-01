Otro hecho de violencia a la salida de un boliche en Sáenz Peña: le cortó la cara con una copa.

Un nuevo hecho de violencia que sucedió durante la noche de Año Nuevo a la salida de un local bailable en Sáenz Peña se conoció en las últimas horas. Si bien la Policía aseguró que no hubo incidentes durante esa jornada de festejos y sostuvo que no tiene incidencia sobre lo ocurrido en el interior del complejo bailable, se supo que este ataque ocurrió fuera del mismo local.

Luego de la golpiza contra un joven que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones, se conoció ahora un hecho de violencia similar en las afueras del mismo complejo bailable en cercanías del aeropuerto de Sáenz Peña.

La víctima es un joven de 18 años quien el 1 de enero a las 08:15 fue atacado por otro joven. La denuncia fue radicada recién el lunes en la comisaría Cuarta, donde detalla que luego de concurrir a un baile de fin de año se encontraba fuera del complejo ubicado en avenida 33, prolongación Norte, junto a su novia.

Contó que se acercó un joven de 23 años, a quien identificó con nombre y apellido, y «piropeo» a la chica por lo él respondió que no moleste a su novia. Sin embargo, el joven sin mediar palabra le propinó un golpe de puño y seguidamente tomó una copa de vidrio y le cortó el rostro en la zona lateral izquierdo, desde la cien hasta la mandíbula.

El joven herido fue trasladado al hospital 4 de Junio por sus amigos en automóvil particular donde fue asistido y recibió una sutura de 10 puntos.

Se entregó el agresor

En tanto, se dio intervención magistratura en turno y el fiscal Cristian Arana dispuso aprehensión del presunto agresor identificado como A. A.

Finalmente, el joven denunciado se presentó el martes por la mañana en Fiscalía y quedó detenido a disposición de la Fiscalía en Turno y este miércoles designará abogado defensor.

Fuente: Diario Chaco.

